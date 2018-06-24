خطة لتشغيل بعض دور السينما في ليبيا العام المقبل

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤول في الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون إنها تعمل مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، في طرابلس، في خطة لتجديد دور العرض في البلاد أوائل عام 2019، بعد توقف أعمال تجديدها منذ الثورة على معمر القذافي عام 2011.

كان مقرراً أن تخضع دور السينما لعملية صيانة عام 2009 في أعقاب تعاقد شركات تركية على تجديد العديد منها، لكن ما إن بدأت عملية التجديد في أكبر دور السينما بطرابلس حتى حدثت الثورة على معمر القذافي، الأمر الذي أوقف مشروع التجديد بشكل كامل.

وتضم طرابلس وحدها 25 دار سينما من بين 80 دار عرض تنتشر في ربوع ليبيا.