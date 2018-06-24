بعد توقف تجديدها مع ثورة القذافي

خطة لتشغيل بعض دور السينما في ليبيا العام المقبل

  • الأحد 24, يونيو 2018 في 11:53 ص
شاشات معتمة ومقاعد مُحطمة هي كل ما تبقى من بعض أكبر دور العرض السينمائي في ليبيا والمُغلقة منذ ما قبل ثورة عام 2011.
الشارقة 24 – رويترز:
 
قال مسؤول في الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون إنها تعمل مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، في طرابلس، في خطة لتجديد دور العرض في البلاد أوائل عام 2019، بعد توقف أعمال تجديدها منذ الثورة على معمر القذافي عام 2011.
 
كان مقرراً أن تخضع دور السينما لعملية صيانة عام 2009 في أعقاب تعاقد شركات تركية على تجديد العديد منها، لكن ما إن بدأت عملية التجديد في أكبر دور السينما بطرابلس حتى حدثت الثورة على معمر القذافي، الأمر الذي أوقف مشروع التجديد بشكل كامل.
 
وتضم طرابلس وحدها 25 دار سينما من بين 80 دار عرض تنتشر في ربوع ليبيا.