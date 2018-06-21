الصايغ: مركز زايد بالصين ينشر الثقافة العربية والإسلامية

الشارقة 24 – وام:

أكد حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أن مركز زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الصين، يعتبر صرحاً علمياً ينشر الثقافة العربية والإسلامية بين أوساط الصينيين .

وقال الصايغ، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة الأولى لمنتدى الأدب الصيني العربي بالقاهرة، تحت عنوان "الإبداع الأدبي على طريق الحرير الجديد"، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، وعلاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، والدكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، وسونج أيقوه السفير الصيني بالقاهرة، نرغب في مد جسور التواصل الثقافي بين الوطن العربي والصين، تجسيداً لأمل عميق لم يغب أبداً بين الذكرى والإصرار، مشيراً إلى أن المنتدى يسعى إلى اقتراح وسائل عملية وتوصيات تحقق الأهداف المرجوة تكون في مجملها ومفصلها بمثابة خارطة طريق وتتلاقى مع طريق الحرير.

وأشار الصايغ إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قدم خلال زيارته التاريخية إلى الصين عام 1990 منحة لجامعة الدراسات الأجنبية، لإنشاء مركز زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، حيث تم تشييد المركز بعد ذلك في بكين في العام 1994 ليكون صرحاً علمياً ينشر الثقافة العربية والإسلامية بين أوساط الصينيين، وبعد رحيل المغفور له الشيخ زايد، قامت مؤسسات الدولة باستكمال ما بدأ إذ تم في عام 2014 افتتاح مركز الشيخ زايد الثقافي في مدينة ووتشونج، بمنطقة هونغ سي بو التابعة لمقاطعة نيفيثيا.

وطالب الصايغ بمزيد من هذه المبادرات العلمية على الجانبين، واقترح البدء بنظام تعليمي مدروس للغة العربية والصينية في مدارس مختارة، وصولاً إلى تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر .

من ناحيته، قال السفير الصيني لدى القاهرة: إن الصين والعرب لديهما حضارات عريقة تزدهر من خلال التبادل الثقافي وترسيخ العلاقات المشتركة.