مهرجان "موازين إيقاعات العالم" ينطلق في دورته الـ 17

الشارقة 24 – رويترز:

تنطلق يوم الجمعة الدورة الـ 17 من مهرجان "موازين إيقاعات العالم" بمشاركة عدد من نجوم الغناء العرب والأجانب، وسط ترقب المنظمين لمعرفة مدى تأثير حملات التواصل الاجتماعي لمقاطعة الحدث الفني الأبرز سنوياً في المملكة المغربية.

تأسس المهرجان الذي يقام تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس في عام 2001 والذي جذب على مدى دوراته عشرات النجوم أمثال وردة الجزائرية والشاب خالد وأصالة نصري وميادة الحناوي وجنيفر لوبيز وشاكيرا.

ويشارك في الدورة الـ 17 اللبنانية ماجدة الرومي والعراقي كاظم الساهر والإماراتية أحلام الشامسي والتونسي صابر الرباعي والمصري محمد حماقي والسورية رويدا عطية والفلسطيني أمير دندن.

ويتعرض المهرجان كل عام لانتقادات كبيرة تنصب على إنفاق الملايين لجلب فنانين من نجوم الصف الأول وعلى ظهور بعض الفنانين الأجانب بملابس لا تناسب عادات المجتمع المغربي.

تزداد وتيرة الانتقادات هذا العام، إذ تحولت إلى حملة واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة المهرجان على غرار الحملات الشعبية التي شهدها المغرب خلال الأشهر القليلة الماضية لمقاطعة بعض السلع الاستهلاكية.

وقال الصحافي المغربي والناشط الحقوقي رشيد البلغيثي " إن مقاطعة مهرجان موازين اليوم ليست كمقاطعته في باقي السنوات السابقة، إذ أن المقاطعة اليوم أصبحت سلوكاً وعقيدة لدى المغربي، لأنه بدأ يعرف بعضاً من تأثيرها".

وأضاف "إن الهدف وراء مقاطعة 3 شركات محتكرة للسوق المغربية كان بسبب الاحتكار والهيمنة وهذا هو نفس المبدأ لمقاطعة مهرجان موازين إيقاعات العالم لأنه عندما بدأ موازين اندثرت عدة مهرجانات رائدة في المغرب كمهرجان الرباط ومهرجان الورود في قلعة مكونة الذي كان يعاني من صعوبات كبيرة في التمويل وكذلك مهرجان الفنون الشعبية بمراكش".

كما أكدت (جمعية مغرب الثقافات) المنظمة للمهرجان في عام 2013 أن المهرجان حقق استقلاليته المالية من خلال الشركات الراعية ولا يأخذ تمويلات من المال العام.

تتوزع أنشطة المهرجان على 6 مسارح فيما يُقدر المنظمون عدد المترددين على الحدث الفني سنوياً بنحو مليوني زائر. ولن يتم التأكد من مدى نجاح حملات المقاطعة على المهرجان هذا العام إلا من خلال مستوى الإقبال على الحفلات أو العدد الإجمالي للزائرين.

وتستمر الدورة الـ 17 للمهرجان حتى الـ 30 من يونيو الجاري.