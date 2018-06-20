صدور العدد 329 من مجلة المنال الإلكترونية

الشارقة 24:





صدر العدد 329 لشهر يونيو 2018 من مجلة المنال، وهي مجلة شهرية إلكترونية تصدر عن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تعنى بتوعية الأسرة العربية وتزويدها بالمعلومات والمعارف النظرية والتطبيقية وبرامج التدريب والتوعية الصحية والوقائية، تهتم بتقديم الاستشارات والدراسات العلمية في كل ما يخص ويشمل التنشئة الأسرية والتنمية المجتمعية، وتسلط الضوء على قضايا المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والقوانين المتعلقة بهم.

وضمن باب "شخصية وحوار" مقابلة مع سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة، وفيها تؤكد أن "المناصرة واحتواء والتمكين" مبادئ توجه العمل في المدينة، وتلخص فلسفتها ورؤيتها ورسالتها المنبثقة من عمق قيم ومثل إمارة الشارقة.

مجموعة من الأبحاث والدراسات تجدونها في العدد 329 من المنال من أبرزها الاعتقادات الخاطئة نحو التصنيف التربوي للأطفال زارعي القوقعة بقلم د. أروى أخضر، وفي باب "قضايا مجتمعية" مقالة عن أهمية ضبط مواعيد النوم وأثر ذلك على سلوك الطفل، وبقلم الأستاذة خديجة أحمد بامخرمة تقرؤون عن الرقابة الذاتية في العمل انطلاقاً من الإخلاص والتميز، وضمن باب "ثقافة وأدب" حديث شيق بقلم الدكتور غسان شحرور عن عبد السلام العجيلي، الطبيب والنائب والوزير والأديب السوري الكبير الذي قهر الإعاقة، كما نقرأ لقاء مؤثراً أجراه الأستاذ أسامة نديم مارديني مع الفنان وليد قارصلي تحت عنوان "ما زالت الإعاقة حرباً ضد الجاذبية!"، ونطالع كذلك قراءات في رواية "حكايات يونس حيم" للأديب محمد عيد العريمي كتبها الأستاذ فايز علام.