"إكسبو الشارقة" يختتم معرض ليالي رمضان 2018

الشارقة 24:

أسدل مركز إكسبو الشارقة الستار على "معرض ليالي رمضان 2018"، الذي اختتم فعاليات دورته الـ 29، الإثنين، بنجاح، مستقطباً نحو 152 ألف زائر على مدى 17 يوماً، مسجلاً زيادة بنسبة 13.7% مقارنة بنسخة المعرض السابقة.

وأكد مركز إكسبو الشارقة أن "معرض ليالي رمضان" الذي أقيم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويُعتبر أحد أبرز فعاليات "مهرجان رمضان الشارقة"، حقق زيادة غير مسبوقة من ناحية المساحة، حيث أقيم على امتداد 26 ألف متر مربع، وبزيادة تقارب 65% عن مساحة دورة العام الماضي.

كما نجح "ليالي رمضان" في استقطاب أكثر من 300 عارض في دورة هذا العام محققاً نمواً بنسبة 36% في عدد العارضين مقارنة مع دورة عام 2017 التي شهدت مشاركة 220 عارضاً، بحضور عدد من الأجنحة الوطنية والعديد من الأجنحة الدولية.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن معرض ليالي رمضان نجح خلال موسم عام 2018 في التحوّل إلى أكبر سوق رمضاني متميز في المنطقة بأسرها، مؤكداً حرص مركز إكسبو على مواصلة تطوير فعاليات "ليالي رمضان" وتوفير المزايا الجاذبة للعارضين، لتعزيز مكانة المعرض ونجاحه وسمعته كأحد أفضل وجهات التسوق والترفيه في مواسمه المقبلة.

وأعرب المدفع عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعمها اللامحدود للمعرض، الذي يُعد أحد مبادرات مركز إكسبو الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة رائدة ومفضلة لتجارة التجزئة والسياحة العائلية في المنطقة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، منوهاً بتعاون الشركاء والرعاة واللجنة التنظيمية على إنجاح الحدث الذي حظي برضا معظم الزوار وحقق نتائج مُرضية للعارضين ومختلف الجهات الأخرى المشاركة من مطاعم ومقاهي وشركات ترفيه.

واحتضن المعرض العديد من الأنشطة الفريدة التي شملت تشكيلة متميزة من البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية والمسابقات والألعاب الترفيهية والسحوبات على جوائز قيّمة، حيث خصص المركز لزواره الذين أنفقوا 100 درهم وما فوق لدى أي من العلامات التجارية المشاركة في المعرض فرصة الدخول في السحب الكبير، ووفر المعرض لزواره حسومات كبيرة وصلت نسبتها إلى 80%، وهو ما أسهم في دعم تجارة التجزئة في السوق المحلي مع مراعاة مصلحة المستهلك في الوقت نفسه، إلى جانب إتاحة مساحة مميزة لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الأنشطة التراثية والتواصل الثقافي وإسعاد الأطفال في أجواء تقوم على التسامح والإيجابية وتنعم بالأمن والأمان، حيث وفر المعرض للمرة الأولى مساحة ألعاب تزيد على 4000 متر مربع، بالإضافة إلى ردهة مطاعم ضمت نخبة من المطاعم المتميزة وأكشاك الطعام.