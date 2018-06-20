"فراينغ بان أدفنتشرز" تمنح عشاق الطعام تجربة أصيلة في قلب الشارقة

الشارقة 24:

مع تزايد إقبال السياح على جولات تذوق الطعام في مختلف أنحاء العالم، نظراً لما تقدمه من تجربة ثقافية أصيلة، بادرت "فراينغ بان أدفنتشرز"، الشركة المتخصصة في جولات الطعام في دبي مؤخراً، بتنظيم جولة خاصة لمجموعة تضم 24 سائحاً متجولاً من جنسيات مختلفة خلال شهر رمضان الماضي، إلى "قلب الشارقة"، أكبر المشاريع التراثية والسياحية في المنطقة وأبرزها، والذي تتولى تطويره هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يشهد فيها "قلب الشارقة" استضافة حفل إفطار تنظمه شركة متخصصة في جولات الطعام، حيث أقيمت المأدبة في ساحة أحد مساجد المنطقة التراثية، استمتعت خلالها المجموعة السياحية بأشهى أصناف الطعام العربية والعالمية تحت سماء الشارقة الباسمة وعلى ضوء لياليها الساحرة.

وبدأ حفل الإفطار باستعراض التاريخ العريق لهذه المنطقة الأثرية التي عاش فيها الأجداد، وكانت قبلة التجار في المنطقة ممن كانوا يتوافدون إليها على متن سفنهم وقواربهم في أوائل الخمسينات، لتصبح اليوم مركزاً مزدهراً يعبق بأصالة التراث ويخبئ بين زواياه قصص الماضي الجميل.

وتضمنت وجبة الإفطار، تشكيلة واسعة من الأطباق المحلية التقليدية والعالمية إلى جانب التمور، كما تذوق الضيوف القهوة والخبز الأفغاني والعديد من المأكولات الأخرى المتنوعة، وكانت الجولة مغامرة حقيقية لهؤلاء السياح، خصوصاً لمن كانت هذه هي المرة الأولى التي يعيشون فيها تجربة الأجواء الرمضانية والإفطار في منطقة تنبض بالعراقة التي تتناغم مع مرافق مصممة بلمسة فنية معاصرة.

وتضمنت الجولة أيضاً زيارة سوق الشناصية لتذوق شراب "النامليت"، أول مشروب غازي منكّه في الإمارات، واستكشاف أزقته المليئة بروائح التوابل الغنية والعطور العربية الأصيلة، إلى جانب جولات للاستمتاع بمناظر الخور المجاور من العبرة، واختتمت بتجربة متميزة لتذوق المأكولات الإماراتية التقليدية في "مقهى العَرَصة" الشعبي في قلب سوق العَرَصة.