"مخيّم الإشراقة الصيفي" يفتح باب التسجيل لجميع الصغار

الشارقة 24:

أعلنت فروع نادي سيدات الشارقة، عن فتح باب التسجيل في "مخيم الإشراقة الصيفي"، المقام خلال الفترة من 1-31 يوليو المقبل، بفروع النادي العشرة في المنطقة الوسطى والشرقية، والذي يضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بأوقاتهم خلال عطلة الإجازة الصيفية.

ويقدم المخيم للأطفال مزيجاً متنوعاً من المتعة والتعليم، التي توفرها مرافق فروع النادي في كلٍ من الحمرية، والبطائح، والذيد، والمدام، والثميد، ومليحة، ووادي الحلو، وكلباء، وخورفكان، ودبا الحصن، حيث يستضيف كل من مركز لياقة، وحضانة تاله، ومطعم مراسي، ومركز إبداع للمواهب، والمسبح، مجموعة من المخيمات التي تطرح سلسلة من الفعاليات التعليمية، والرياضية والفنية، التي تتيح للصغار فرصة اختيار واكتشاف ما يلائم رغباتهم ومهاراتهم المختلفة، ويشغل وقتهم بما هو نافع ومفيد.

ويتضمن "مخيم تاله" الذي يستهدف الفتيات والأطفال من 4-7 أعوام العديد من البرامج التربوية، والحصص الدينية، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، فضلاً عن الرحلات الترفيهية، وعروض الأفلام، والورش الفنية التي تشمل صناعة الميداليات، وتزيين الشموع، ويهدف "مخيم تاله" إلى اكساب المنتسبين معارف وأصدقاء جدد، وتنمية قدراتهم الحركية والذهنية.

وينظم مركز لياقة مخيماً رياضياً يستهدف الفتيات من 6-12 عاماً، والفتيان من 6-9 أعوام، ويتضمن المخيم ألعاب رياضية، ومسابقات، ومنافسات في كرة القدم والطائرة، فيما ينظم المسبح "مخيم السباحة" الذي يتضمن ألعاب مائية متنوعة، ومسابقات رياضية، ويهدف هذين المخيمين الرياضيين، إلى تنمية القدرات البدنية، وتحسين اللياقة البدنية لدى المشاركين.

أما مركز إبداع للمواهب فسيحتضن مخيم "صيفيات إبداعية"، ويستهدف المخيم الذي تقام أنشطته في الفترتين الصباحية والمسائية، الفتيان والفتيات من 5-12 عاماً، حيث يتضمن ورش عمل فنية متنوعة، في مجال الطبخ وغيره، إلى جانب سرد القصص والحكايات، والرحلات الترفيهية والزيارات الميدانية المصاحبة، ويهدف المخيم إلى إكساب المنتسبين مهارات فنية متنوعة، وفي ذات السياق ينظم مطعم مراسي مجموعة من الدورات والورش المتخصصة في الطهي.

وفي هذا الصدد قالت نورة البلوشي، مسؤول التسويق والإعلام في فروع نادي سيدات الشارقة: "يطل المخيم الصيفي لفروع نادي سيدات الشارقة بحلة جديدة، حيث يطرح سلسلة من الأنشطة الترفيهية المخصصة لتنمية وصقل مهارات الصغار، والتي يجدون فيها كل ما يلبي طموحهم وشغفهم في شتى المجالات، وأبرز ما يميز مخيم هذا العام جانب التنوع، كونه يركز على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتنمية المهارات، ومن هنا ندعو جميع الأسر إلى إشراك أطفالهم في المخيم الذي يساهم في تنشيط مداركهم وقدراتهم الفكرية خلال العطلة المدرسية".

للتسجيل في المخيم الصيفي في فروع نادي سيدات الشارقة، يُرجى الاتصال بالرقم: 009716 506 7200 ، أو زيارة الموقع الرسمي لفروع نادي سيدات الشارقة : www.slcbranches.ae لمعرفة مزيد من المعلومات حول فعاليات المخيم وأنشطته المختلفة.