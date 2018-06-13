فيلم "الرسالة" في دور السينما السعودية لأول مرة

سعوديون يتجمعون أمام شباك لحجز تذاكر سينما في الرياض، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:

تستقبل دور السينما في السعودية ودول خليجية أخرى فيلم "الرسالة" الذي يتناول قصة ظهور وانتشار الإسلام للمخرج الراحل مصطفى العقاد، خلال عيد الفطر ليشاهده الجمهور العربي لأول مرة على الشاشة الفضية بعد أكثر من 40 عاماً من إنتاجه.

وصنع المخرج السوري-الأميركي نسختين من الفيلم إحداهما بالعربية بطولة عبد الله غيث ومنى واصف وأحمد مرعي ومحمد العربي وسناء جميل، والأخرى بالإنجليزية من بطولة أنتوني كوين.

وقالت شركتا ترانكاس إنترناشونال فيلمز وفرونت رو إنترتينمنت في بيان، إن نسخة مرممة من الفيلم بتقنية "4 كيه" عالية الوضوح ستعرض في صالات السينما الإماراتية والخليجية خلال عطلة عيد الفطر.