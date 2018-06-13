بعد 42 عاماً من إنتاجه

فيلم "الرسالة" في دور السينما السعودية لأول مرة

  • الأربعاء 13, يونيو 2018 في 11:46 م
  • سعوديون يتجمعون أمام شباك لحجز تذاكر سينما في الرياض، أرشيفية
    سعوديون يتجمعون أمام شباك لحجز تذاكر سينما في الرياض، أرشيفية
لأول مرة، وخلال عيد الفطر المبارك، سيكون الجمهور الخليجي العربي، على موعد لمتابعة فيلم "الرسالة" الذي يتناول قصة ظهور وانتشار الإسلام للمخرج الراحل مصطفى العقاد على الشاشة الفضية في السعودية ودول خليجية أخرى.
الشارقة 24 – رويترز:
 
تستقبل دور السينما في السعودية ودول خليجية أخرى  فيلم "الرسالة" الذي يتناول قصة ظهور وانتشار الإسلام للمخرج الراحل مصطفى العقاد، خلال عيد الفطر ليشاهده الجمهور العربي لأول مرة على الشاشة الفضية بعد أكثر من 40 عاماً من إنتاجه.
 
وصنع المخرج السوري-الأميركي نسختين من الفيلم إحداهما بالعربية بطولة عبد الله غيث ومنى واصف وأحمد مرعي ومحمد العربي وسناء جميل، والأخرى بالإنجليزية من بطولة أنتوني كوين.
 
وقالت شركتا ترانكاس إنترناشونال فيلمز وفرونت رو إنترتينمنت في بيان، إن نسخة مرممة من الفيلم بتقنية "4 كيه" عالية الوضوح ستعرض في صالات السينما الإماراتية والخليجية خلال عطلة عيد الفطر. 