3 فائزين بمحور "البيئة " ضمن مسابقة "كن مثلي وأفضل 4" بالشارقة

الشارقة 24:





تُواصل "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بث روح المنافسة والحماس في نفوس الأطفال وتشجيعهم على المشاركة في المسابقة الرمضانية "كن مثلي وأفضل 4"، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، حيث فاز في محور "المحافظة على البيئة"، وهو المحور الثالث الذي انطلق في الرابع من يونيو الجاري، كلٌ من الطفل محمد عبد الله النقبي الفائز بأفضل فيديو، والطفل غيث إسماعيل محمد الذي تفوق على أقرانه في مجال التقاط أفضل صورة فوتوغرافية، والطفل عمار يوسف المرزوقي الذي حصد أعلى نقاط في الإجابة على أسئلة المحور، وسيتم تكريم الفائزين في المسابقة بمنحهم "جهاز آيباد-لوحي" والعديد من الجوائز القيمة من الجهات الراعية للمسابقة.

من جانب آخر بدأت أطفال الشارقة استقبال مشاركات الأطفال ومنافساتهم الإبداعية في محور الأسبوع الرابع، وهو محور "التعليم"، وذلك انطلاقاً من يوم الإثنين 11 يونيو وتستمر حتى الخميس 14-6-2018م.