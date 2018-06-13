جولات ركوب الخيل في مليحة تستكشف سحر الصحراء العربية

الشارقة 24:

يستطيع الزائر لمنطقة مليحة، أن يجد العديد من المغامرات والأنشطة والفعاليات الصحرواية، التي تتيح التعرف إلى مكنونات المنطقة، التي رشحتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو"، كواحدة من مواقع التراث العالمي.

فسواء كنت تبحث عن نقاء الصحراء بكثبانها الممتدة عبر الأفق، أو المواقع الأثرية التي تحرس كنوز التاريخ البشري التي تعود إلى العصر الحجري القديم، أو تتوق إلى مشاهدة المعالم الطبيعية للمنطقة مثل: "صخرة الأحفور" وجبل الفايا، فإن مليحة تقدم لك تجربةً جديدة، من خلال تقديم باقات وأنشطة ركوب الخيل لاستكشاف المنطقة، لتكون إضافةً قيّمة إلى محفظتها من التجارب غير التقليدية في الوجهة، ولا يهم إذا كانت تجربتك الأولى في امتطاء الحصان، أو كنت خيّالاً محترفاً؛ فقد صممت الجولات لتلبي احتياجات وأذواق جميع محبي المغامرات، تحت إشراف متخصصين ومدربين في ركوب الخيل والعناية بها.

وتتضمن هذه التجربة جولات تناسب الزوار فوق 10 سنوات وتستمر لمدة 45 إلى 60 دقيقة، يصل فيها راكبو الخيول إلى عمق الصحراء بوجود فريق متخصص من الخبراء، لتقديم المساعدة اللازمة للمبتدئين في استكشافاتهم لمناظر مليحة، وجمالها الطبيعي وآثارها التي تقبع في منطقة يعود تاريخها إلى 130 ألف عام.

ويمكن للخيالة المحترفين خوض رحلات فردية بعد جولة قصيرة من الإحماء والحصول على توجيهات المرشدين، لينتهي هذا اليوم الحافل بالمغامرات والإثارة بالاسترخاء في المجلس، وتناول فنجان من الشاي والاستمتاع بمنظر غروب الشمس الساحر.

وتتوافر أيضاً عند الطلب دورات تدريبية لراكبي الخيول الجدد والمبتدئين الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، وتقدم جميع الدورات تحت إشراف فريق من الخبراء المدربين في هذا المجال، أما بالنسبة للفرسان المحترفين فيمكنهم الاستمتاع بأوقاتهم وقضاء 45 دقيقة في حلبة ركوب الخيل في مليحة.

وصرح محمود راشد السويدي، مدير مليحة للسياحة البيئية والأثرية: "الفروسية جزء لا يتجزأ من جوهر الثقافة الإماراتية والعربية وتراثها العريق، وهي واحدة من أكثر الرياضات شعبيةً في الدولة، ويمارسها الجميع من الأعمار كافة، وجاءت هذه الفكرة إيماناً منّا بأن باقات ركوب الخيل ستضفي على الوجهة طابعاً متنوعاً وغنياً بالمتعة والإثارة، وترضي حماسة المغامرين على اختلاف خبراتهم من خلال تقديم عروض ترضي الجميع، سواء من الراغبين في القيام بها لمجرد المتعة، أو من يمارسون ركوب الخيل كهواية، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف في تجربة ركوب الخيل الجديدة".

وأضاف: "نحرص على تقديم تجربة متميزة لضيوفنا وذكريات لا تنسى في كل مرة يزورون فيها هذا المكان، معتمدين في ذلك على استراتيجية تتماشى مع رؤية هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة على خريطة السياحة العالمية".

وفي خطوة تهدف إلى منح تجربة ركوب الخيل طابعاً أكثر تميزاً، يقدم مشروع مليحة إمكانية إضافة خيارات أخرى، إلى قائمة الأنشطة الترفيهية المصاحبة، ومنها باقة "استراحة غروب الشمس" و"المخيم الليلي".