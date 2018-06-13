مؤلفات "موتسارت" تطرح في مزادات بباريس

الشارقة 24 – رويترز:





تطرح في باريس أكثر من 900 مخطوطة بينها إحدى مؤلفات الموسيقار العالمي فولفجانج أماديوس موتسارت، ورسالة من الرسام فينسنت فان جوخ، في سلسلة من 7 مزادات تبدأ اعتباراً من يوم السبت.

والمزادات محاولة لبيع مجموعة من 130 ألف عمل فني وكنز أدبي جمعتها جمعية أريستوفيل، التي أنشئت عام 1990 وجمعت أموالاً من نحو 18 ألف مستثمر مقابل حصة في هذه الأعمال الفنية.

وأشهرت الجمعية إفلاسها عام 2015، وهو ما ألحق خسائر بداعميها، بينما اعتقل مؤسسها جيرار ليرتييه وخضع لتحقيقات بتهمة الاحتيال وهو ما ينفيه.

وبيعت الدفعة الأولى من المجموعة في ديسمبر العام الماضي.

وتضم المجموعة الحالية مخطوطات لمؤلفات موسيقية كتبها موتسارت وبيتهوفن وباخ.

ويقدر أن مخطوطات بيتهوفن وباخ ستحقق ما بين 177 و236 ألف دولار، بينما يتوقع أن تباع مخطوطات موتسارت بما يتراوح بين 141 و177 ألف دولار.

ويتوقع أن تحقق المزادات السبعة في مجملها 15 مليون يورو.