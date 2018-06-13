ماجد القاسمي والمري وأعضاء مجلس الخالدية يكرمون الفائزات في مسابقة رتل

الشارقة 24:

واصل مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة تكريم الفائزين في مسابقة "رتل" في عامها الثاني، من خلال حفله الذي نظمه بمقره ضمن فعالياته لشهر رمضان المبارك، وكرم فيه الفائزات ممن شاركن في فئة جزء عّم وفئة جزء عّم وتبارك.

يأتي الحفل بعد أن جرى، مؤخراً، تكريم الفائزين من الذكور في مسابقة رتل القرآنية في عامها الثاني، والتي جرى تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك.

وأسفرت النتائج بالنسبة للذكور عن فوز ماجد محمد عبيد محمد كرمستجي بالمركز الأول في فئة جزء عمّ، وفي المركز الثاني راشد علي راشد علي المنصوري، والمركز الثالث محمد عبيد راشد عبيد بن غيث السويدي، وفي فئة جزئي عمّ وتبارك فاز بالمركز الأول عبد الرحمن علي بخيت ناصر المهيري، وفي المركز الثاني عبد الله علي بخيت ناصر المهيري، وفي المركز الثالث حمد فيصل خليفة المشوي السويدي.

حضر حفل تكريم الإناث كل من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وخلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، وكل من أعضاء المجلس وهما ‏محمد راشد بن جرش ومطر غانم السويدي وطارق محمد الملا مسؤول المجلس.

في بداية الحفل، ألقى خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية كلمة أشاد فيها بجهود ضاحية الخالدية في تنظيم هذه المبادرة القرآنية للعام الثاني على التوالي والتي تحمل اسم مسابقة رتل، والتي تأتي في إطار برامج مجلس الضاحية الموجهة لأبناء وبنات أهالي ضاحية الخالدية في مدينة الشارقة هدفت لتشجيع الأبناء على حفظ جزئي عمّ وتبارك من كتاب الله وفق أحكام التجويد والتلاوة خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن الضاحية أولت البنات الاهتمام من خلال تخصيص حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لهن وتكريمهن في مناسبة خاصة بجوائز مماثلة للبنين، وأكد المري أن ضاحية الخالدية تسعى لربط أبناء الضاحية بالقرآن الكريم سواء البنين أو البنات على حد سواء.

وتقدم المري بالشكر الجزيل للرعاة الغانم للعقارات، وأحمد سعيد المري للتجارة العامة على دعمهم لروافد المسابقة، كما أثنى على التعاون المشترك مع مركز منار السبيل لتحفيظ القرآن الكريم لمشاركته بالمشرفين والمحفظين وقيامه بالإشراف على حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتحفيز الطلبة على كتاب الله.

بعدها قام الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، وخلفان المري ومحمد بن جرش، ومطر السويدي، بتكريم الفائزات في المسابقة، وأسفرت النتائج عن فوز نورة محمد كرمستجي بفئة جزء عّم بالمركز الأول، وبالمركز الثاني فاطمة علي المهيري والمركز الثالث خولة علي المهيري.

وفي فئة جزئي عم وتبارك فازت بالمركز الأول سارة عبد الله الهاشمي، وفي المركز الثاني هند فيصل خليفه السويدي، وفي المركز الثالث هاجر جمال ناصر الرخيمي.

وفي السياق ذاته، أشاد سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بنجاح مسابقة رتل وتواصلها للعام الثاني على التوالي، وبمستوى إقبال أبناء وبنات الضاحية على المشاركة.