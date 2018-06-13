"سيدات كلباء" يختتم مسابقة "الختمة الرمضانية"

الشارقة 24:





بهدف غرس القيم الإسلامية خلال شهر رمضان الكريم، اختتم نادي سيدات كلباء الدورة الثالثة من مسابقته السنوية "الختمة الرمضانية"، التي أقيمت بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة فرع كلباء، بمشاركة 93 سيدة وطفلاً، تأهل منهم 20 سيدة، و40 طفلاً ممن انطبقت عليهم شروط المسابقة.

وجاءت المسابقة للتشجيع على حفظ القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، والاجتهاد في تعلمه، وإتقان تلاوته، وشملت 5 فئات تتناسب مع مختلف المراحل العمرية المشاركة، حيث يكون كل مرشح حافظاً لأجزاء الفئة التي يشارك بها، وأن يكون ملماً بأحكام التجويد.

وضمت الفئة الأولى "قصار السور" وتشمل المشاركين من عمر 5 إلى 7 سنوات، والفئة الثانية "جزء عم" الفئة الثالثة جزئين "عم وتبارك"، والفئة الرابعة ثلاثة أجزاء هي "عم، وتبارك، وقد سمع"، والفئة الخامسة 5 أجزاء هي "عم، تبارك، قد سمع، الذاريات، الأحقاف".

وفازت في فئة "قصار السور" خلود خلفان سعد، فيما فازت هادية ضياء الدين في المركز الأول عن فئة "جزء عم"، ورحمة محمد ربيع عن فئة جزئي "عم وتبارك"، وتسنيم محمد حسن عن فئة "عم وتبارك وقد سمع"، وإسراء وجدي أحمد عن فئة "عم وتبارك وقد سمع والذاريات والأحقاف".