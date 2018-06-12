إذاعة القرآن الكريم من الشارقة.. أذانات حصرية تعانق روحانيات الشهر الفضيل

الشارقة 24:

تسعى إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، إلى تقديم محتوى إعلامي ديني متميز وهادف يلبّي تطلعات مستمعيها حيثما كانوا في دولة الإمارات العربية المتحدة، واضعة ذلك على رأس قائمة اهتماماتها، وانسجاماً مع هذا التوجه طرحت الإذاعة خلال الشهر الفضيل 100 صوت جديد لأشهر قراء العالم الإسلامي، خلال ختماتها القرآنية اليومية، فضلاً عن بثها أذانات حصرية تعانق روحانيات الشهر الكريم.

ويأتي بث هذه الأصوات تماشياً مع رغبة المستمعين، التي توصلت إليها الإذاعة عن طريق استفتاء كانت قد طرحته في صفحاتها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي قبل حلول شهر رمضان بـ 3 أشهر، استمر لمدة أسبوع كامل تعرفت الإذاعة من خلاله على رغباتهم، وبناءً على نتائج هذا الاستفتاء تم شراء المصاحف القرآنية المسجلة، والتواصل مع القراء والشركات المنتجة للحصول على هذه التسجيلات القيمة.

ويقول راشد علي خلفان النقبي، منتج إذاعي في إذاعة القرآن الكريم من الشارقة: "تواصل إذاعة القرآن الكريم من الشارقة تألقها وتفردها في شهر رمضان الفضيل ببث تلاوات قرآنية بأصوات القراء الأكثر استماعاً، الذين تمت استضافة مجموعة منهم في الشارقة وتسجيل قراءاتهم في استوديوهات الإذاعة، فيما تم تكليف شركات إنتاج خارج الدولة للتسجيل والمونتاج لمجموعة أخرى بعد أن تم الاتفاق معهم من قبل الإذاعة، التي تنفرد ببث تلاواتهم عبر أثيرها".

وأكد راشد النقبي أن إذاعة القرآن الكريم من الشارقة ستواصل بث هذه التلاوات والقراءات والأذانات الحصرية حتى نهاية العام الجاري، وذلك قبل أن تُطلق في يناير المقبل دورة برامجية جديدة ستدخل فيها بعض التغييرات.

ولفت النقبي إلى أن الإذاعة وضعت معايير دقيقة لاختيار القراء، استندت في المُجمل على مخرجات استطلاع الجمهور، وإتقان التلاوة وحسن الصوت، حيث ضمت قائمة القراء خالد الجليّد، وعبد الولي الأركاني، وعلي صلاح عمر "البحرين"، وناصر القطامي "السعودية"، وبندر آل يسر "السعودية"، ومحمد خليل الحصري، وعمر القزابري "المغرب"، وعلي جابر "السعودية"، وإبراهيم الأخضر "مقرئ المدينة المنورة"، ومحمد البراك "الكويت".

وسعياً منها إلى تسليط الضوء على الأصوات الواعدة في مجال التلاوة، وفتح المجال أمامهم لمعانقة المستمعين، ضمت قائمة القراء الـ 100 قراء من ذوي الأصوات المتميزة منهم القراء عبد الرحمن محمد سعيد، والشيخ خالد عيشان، والشيخ أحمد الأمين، والقارئ الإماراتي وليد حمد المرزوقي، ومحمد المالكي، وفيصل بن الفهيد، ومحمد صالح أبو زيد، وحمزة معاذ، والشيخ عبد الله البلوشي، والقارئ الإماراتي عبد العزيز البلوشي.

وتجسيداً لحرص والتزام إذاعة القرآن الكريم من الشارقة بطرح كل ما هو جديد وحصري تضم قائمة التسجيلات تلاوات لقراء مصريين هي عبارة عن تسجيلات لإذاعة صوت القاهرة تم شراؤها، ومن بينهم هؤلاء القراء عبد الباسط عبدالصمد، ومحمد خليل الحصري، ومحمد صديق المنشاوي، والقارئ مصطفى إسماعيل، كما تم هذا العام التعاون مع إدارة المكتبة الصوتية والمرئية بالحرم المكي والحرم النبوي تم من خلاله تزويد الإذاعة بتلاوات حصرية لصلاة التراويح لعام 1438.

كما تم تسجيل قراءات حصرية للقارئ العماني هزاع البلوشي، تمت في استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، إلى جانب تسجيل مصحف مرتل كامل للقارئ الشيخ محمد اللحيدان، كما تم تسجيل مصحف حصري للقارئ سعيد محمد إمام، والقارئ السعودي صالح الأنصاري، والقارئ عبد العزيز بن سالم الزهراني، والقارئ المغربي العيون الكوشي، وجميعها تلاوات حصرية لمكتبة الإذاعة، فيما تم التسجيل في استوديوهات الإذاعة تلاوات لعدد من الائمة في الدولة والمشهود لهم بإتقان التلاوة وحسن الصوت والمجازين في القراءة.

وحول أبرز التحديات التي واجهت الإذاعة أثناء التسجيل أكد راشد النقبي أنها تمثلت في التواصل المباشر مع القارئ واستئذانه بعرض تلاوته على الإذاعة، وجودة بعض التسجيلات التي تم الحصول عليها من خلال إبرام اتفاقيات مع إذاعات وشركات إنتاج، إضافةً إلى الكلفة العالية في الإنتاج واتفاقيات شراء الحقوق، فضلاً عن رعاية كل التكاليف المتعلقة بتسجيل أصوات القراء خارج الدولة في أفضل وأجود الاستديوهات في بلدانهم.

وبخصوص الأذانات الحصرية فقد تم تسجيلها بالتعاون مع مشاهير قراء الوطن العربي وهم القارئ الشيخ هزاع البلوشي، والقارئ عبد العزيز بن سالم الزهراني، والقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني، والقارئ وديع حماد اليمني، والقارئ نبيل الرفاعي، والقارئ فارس عباد، والقارئ ياسر الفيلكاوي، والقارئ ضياء السويدان، وعبد المجيد السريحي، مؤذن المسجد الحرام، والقارئ أحمد النفيس، والقارئ عبد الله المرزوقي، والقارئ سلطان المرزوقي.