نادي الذيد ينظم مسابقته الرمضانية بعنوان "العشرة الأخيرة"

الشارقة 24:





نظمت لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد مسابقتها الرمضانية التي تحمل عنوان "العشرة الأخيرة"، وذلك في إطار فعالياتها التي تستهدف المجتمع.

وتقام المسابقة قبل الإفطار بنصف ساعة، حيث يسبق الأسئلة محاضرة تذكر فيها المعلومات المطلوبة، ومن ثم توجه الأسئلة وتوزع الجوائز يومياً في مسجد فاطمة بنت دلموك بمدينة الذيد.

ومن الجدير أن المسابقة الثقافية للجنة توجه لمن يشارك في الإفطار خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتتضمن معلومات عامة لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والأحداث الرئيسية من تاريخ الرسالة الإسلامية، حيث استحسن المشاركون هذه المعلومات وهم يهللون ويصلون على نبينا الكريم.

وفي هذا الاطار، أشار سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد قائلاً: "بأننا وقفنا هذا العام باختبار موقع حملة إفطار صائم والذي يقام بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، بأن تكون على شارع عام يربط الذيد مع مسافي حيث يرد على المسجد الكثير من السائقين وعابري السبيل والمسافرين، اللذين نجد في تقديم الإفطار لهم وخدمتهم في هذا الشهر الفضيل الخير الكثير".

ووجه الكتبي أسمى آيات التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.