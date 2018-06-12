"الشارقة للفنون" تفتح باب المشاركة في "منصة الأفلام"

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في الدورة الأولى من "منصة الشارقة للأفلام"، والتي ستقام في الفترة ما بين 11 وحتى 22 ديسمبر 2018، ووجهت الدعوة لصناع الأفلام لتقديم أفلامهم سواء الروائية منها أو التجريبية، الطويلة والقصيرة في موعد أقصاه 1 سبتمبر 2018.

ستتنافس كافة الأعمال المختارة على 3 جوائز تمنح من قبل لجنة التحكيم الخاصة بهذه الدورة وهي: أفضل فيلم طويل، وأفضل فيلم قصير، وأفضل فيلم تجريبي.

وستقام عروض منصة الشارقة للأفلام في سينما سراب المدينة في ساحة المريجة، إضافة لأمكنة أخرى في المناطق الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة.

هذا وتتضمن الدورة الأولى من منصة الشارقة للأفلام، والتي سيجري تقييمها من قبل الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، جلسات حوارية، وورش عمل، ودورات تدريبية، وعروض سينمائية، بما في ذلك العروض الأولى للأفلام التي حصلت على منحة الإنتاج من منصة الشارقة للأفلام.

وتهدف مؤسسة الشارقة للفنون من خلال برنامج منصة الشارقة للأفلام إلى دعم المشهد الفني والإبداعي المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال توفير مساحة إبداعية خاصة بصنّاع الأفلام البارزين والناشئين، والمنتجين، والنقاد، والطلاب، على حد سواء.

كما تسعى المؤسسة إلى دعم إنتاج الأفلام في الدولة وإثراء المحتوى الذي تقدمه.