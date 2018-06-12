فؤاد عبد الواحد يساند المنتخبات العربية في كأس العالم بأغنية "عربي"

الشارقة 24:

طرح الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد مشاركته الهامة بأغنية "عربي"، لمساندة ودعم وتشجيع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم بروسيا 2018، السعودية، مصر، المغرب وتونس، متعاوناً بها مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول، والملحن المصري د. مصطفى العسال، والتي يقول في مطلعها:

عدينا وروحنا ولسة طموحنا نعدي كمان وكمان

أنا مصري سعودي ومغربي تونسي وليا في روسيا مكان

أحمر أخضر أبيض أسود كلنا نفس الألوان

عدينا ولسة هنعدي كماان وكمااان

ولأول مرة أربع أعلام عربية قصاد الكون

شوف كل فريق فيهم هيكون بيشجعه كام مليون

زلزال تشجيع من كل كمان أول ما هيدخل جول

زلزال تشجيع أول ما هيدخل جول .

وتحمل الأغنية التي قام بتسجيلها بين استوديوهات القاهرة ودبي بصمة الموزع الموسيقي المصري الهامي دهيمة، مسجلاً تعاونه مع في عملية المكس وماسترنغ مع المهندس م. أحمد حسام، وتحمل في موسيقتها الحماس والتشجيع والإيقاع الذي يحمل روح التحدي والتشجيع للمنتخبات العربية وجنودها اللاعبين، حيث يقول فيها أيضاً:

هنغني بلادي بلادي ..... عربي

وبـ سارعي للمجد هنادي .. عربي

وحماة الحما أمجادي .. ومنبت الاحرار

هيهز الأرض هتافي .. عربي

وأنا شايل علمي على كتافي .. عربي

واتجنن لو جبنا الجول .. وهشجع تشجيع من ناااار.

هذا وقد عرضت أغنية "عربي" عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال قناة روتانا في موقع "اليوتيوب"، الى جانب جميع الإذاعات العربية.