الشارقة 24 – وام:

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتحت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية "مكتبة فاطمة بنت مبارك الرياضية" أول مكتبة متخصصة بالمحتوى الرياضي في دولة الإمارات، وذلك ضمن نادي أبوظبي للسيدات حيث ستوفر المكتبة أكثر من 800 كتاب، وذلك بهدف زيادة عدد النساء المهتمين بالمجال الرياضي في المجتمع الإماراتي.

جاء افتتاح المكتبة في إطار جهود الأكاديمية بقيادة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي، ونادي العين للسيدات، لدعم وترسيخ التعليم والأبحاث بما يخص المجال الرياضي في الدولة وجعل الرياضة عنصراً أساسياً في الحياة اليومية للمرأة الإماراتية على اختلاف الأعمار والخلفيات، بما يضمن تبني المرأة الإماراتية أسلوب حياة صحي ونشط.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن افتتاح مكتبة فاطمة بنت مبارك الرياضية كأول مكتبة مختصة في مجال الرياضة في الدولة، هي خطوة نوعية متميزة تأتي بمثابة لبنة أخرى في طريق التغيير والتقدم الذي حققته الأكاديمية منذ انطلاقتها، لتستكمل بذلك دورها في الدفع قدماً نحو إثراء الرياضة النسائية الإماراتية ودعم مسيرتها.