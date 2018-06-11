إسماعيل عبد الله: تنظيم 7 مهرجانات مسرحية في الوطن العربي

الشارقة 24:

أكد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل برنامج المرحلة الأولى من تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإقامة مهرجانات وطنية للمسرح في الدول العربية، في مقر الهيئة العربية للمسرح، أن مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، ذات رؤية استراتيجية تنموية.

وأضاف أنه بفضل المبادرة التي انطلقت في 23 مارس 2018، ستقام 7 مهرجانات وطنية مع ثلاثة مراكز للفنون الأدائية، حيث حفزت المبادرة بعض الدول لإعادة إحياء مواسمها المسرحية المحلية.

وأكد أن صاحب السمو حاكم الشارقة، أمر أن يبدأ العمل فور أن يترجل عن خشبة المسرح، وكان ذلك إيذاناً بعمل لا يعرف الكلل.

وشدد على أن مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، التي أطلقها في 23 مارس 2018 وكلّف الهيئة العربية للمسرح بتنفيذها، والتي تقضي بالعمل على تنظيم مهرجانات وطنية للمسرح في الدول العربية، التي لا توجد فيها مهرجانات للمسرح المحلي، معراج جديد للتنمية المسرحية في الوطن العربي، وقد لاقت صدى عالياً باعتبارها بارقة أمل لأربعة عشر بلداً عربياً، لا تنظم مهرجانات محلية لأسباب مختلفة، وقد عملت الهيئة العربية للمسرح من ذلك اليوم وعلى مدار الأشهر الثلاثة، ليكون التنفيذ بمستوى التكليف والتشريف الذي نالته، فقامت الأمانة العامة بدراسة وافية في ظل قاعدة المعلومات والعلاقات والاتصال الذي تتوفر عليه الهيئة، وخرجت بخطة تنقسم إلى مراحل، المرحلة الأولى تشمل العمل مع الدول التي تحتاج لتنظيم مهرجانات وطنية، والمرحلة الثانية العمل مع الدول التي تنظم مهرجانات وطنية، والمرحلة الثالثة توحيد الجهود والرؤى بين كافة المهرجانات الوطنية في الوطن العربي، لتحقيق النهوض الشامل.

وقد حازت الخطة على مباركة صاحب السمو حاكم الشارقة، وانطلق العمل الميداني، وقام الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ووفد الهيئة، بزيارة العديد من الدول العربية، تم خلالها التباحث ووضع الاتفاقات ومذكرات التفاهم، مع وزارات وجمعيات ونقابات واتحادات، لسبعة مهرجانات وطنية للمسرح وثلاثة مراكز لفنون الأداء .

المهرجانات:

1. مهرجان فلسطين الوطني للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، 25 أكتوبر – 3 نوفمبر 2018، رام الله.

2. المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني، بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، 16 -22 أكتوبر 2018، نواكشوط.

3. مهرجان اليمن الوطني للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة اليمنية، ما بين 25 أكتوبر – 7 نوفمبر 2018، عدن.

4. مهرجان رم للمسرح الأردني، بالتعاون مع نقابة الفنانين ووزارة الثقافة، 1 – 7 أكتوبر 2018، عمّان.

5. مهرجان لبنان الوطني للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية، 16 -26 نوفمبر 2018، بيروت.

6. المهرجان الوطني للمسرح السعودي، بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، 21 – 27 نوفمبر 2018، الرياض.

7. المهرجان الوطني لهواة المسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال المغربية، 28 سبتمبر – 5 أكتوبر 2018، مراكش.

مراكز للفنون الأدائية:

ستنطلق برامج التدريب في ثلاث دول:

1. مركز الفنون الأدائية الموريتاني – نواكشوط، بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية.

2. مركز الفنون الأدائية اليمني – عدن، بالتعاون مع وزارة الثقافة اليمنية.

3. مركز الفنون الأدائية الفلسطيني – رام الله، بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية.

من ناحية ثانية، نَشَطَت المبادرة بعض الدول التي التفتت إلى أهمية إعادة بعث مهرجاناتها المحلية المتوقفة، وسوف تكون الهيئة إلى جانبها بالتعاون الخلاق.

هذا وقد راعت الهيئة العربية للمسرح في اتفاقاتها المختلفة، مع الشريك المنفذ في الدولة المحددة، وجود آليات تخدم المشهد المسرحي فيها، آخذة بعين الاعتبار الخصوصيات التي تكتنف هذا المشهد، وحرصت في كل اتفاقاتها على ما يلي.

• أن يكون الحدث جامعاً وموحداً، ويشكل حصيلة حصاد حقيقي.

• أن يشكل الحدث مناسبة لترسيخ قيم مسرحية لدى المشتغلين في المسرح، ولدى المجتمع عامة.

لذا فإن نظاماً موحداً للجوائز قد وضع لكل هذه المهرجانات، كما ستقوم الهيئة بتصميم أيقونة موحدة للفائزين، بكل هذه المهرجانات.

وأكد إسماعيل عبد الله أن المبادرة قوبلت في هذه الدول وأوساط المسرحيين فيها بكل الاحترام والتقدير، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وللهيئة العربية للمسرح، سواء من الأطراف الرسمية والأهلية، الإدارية والفنية، كما كانت محط اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام.

وأضاف إسماعيل عبد الله، أن الهيئة العربية للمسرح التي أرادها صاحب السمو حاكم الشارقة، بيتاً للمسرحيين العرب، تدشن بهذه الخطوات "عشريتها الثانية" مسلحة بالرؤى الصائبة وثقة ودعم سموه، والتفاف المسرحيين العرب حول سارية المسرح العربي من أجل غد أفضل لأمتنا.