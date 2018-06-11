المطبخ الإماراتي... عبق التراث يتجدد في رمضان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن سلسلة تحقيقات "رمضان الشارقة"، التي يرصد "الشارقة 24"، من خلالها مظاهر الشهر الكريم، من المنطقة الشرقية، تتواصل جولاتنا في مدينة كلباء.

"الشارقة 24" حل ضيفاً على منزل أسرة المواطن، علي سعيد الغيلي في مدينة كلباء، حيث أطلعتنا الوالدة "أم سيف"، على مكونات مائدتها الرمضانية.

تؤكد "أم سيف"، أن شهر رمضان مناسبة مهمة تحرص خلالها على إبراز الموروث الشعبي لمكونات المطبخ الإماراتي، الحافل بالعديد من المأكولات الشهية، التي توارثتها الأجيال جيلاً بعد الآخر.

وتوضح أنها تشبعت بحب المأكولات الشعبية من والدتها، كما نقلته إلى بناتها وزوجات أبنائا والأجيال الشابة، حرصاً على ترسيخ هذا الموروث الشعبي، الذي يتجدد عبقه الأصيل في رمضان.

وعددت "أم سيف" جملة من المأكولات، التي يشتهر بها المطبخ الإماراتي في رمضان، ومنها اللقيمات، والعصيد، والكبسة، والبلاليط، واللحم، والقرص المدقوق.

واختتمت "أم سيف" حديثها: "نحمد الله على النعم التي نحظى بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تفيض بالخير، وندعو الله أن يحفظها وقادتها من كل مكروه".