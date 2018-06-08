"بينالي الشارقة" يواصل مزاده الخيري لدعم الأطفال اللاجئين

الشارقة 24:

أعلنت اللجنة المنظمة لبينالي الشارقة للأطفال، عن استمرار عرض أعمال المزاد الفني الخيري "القلب المعطاء" حتى انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، الذي تنظمه بالتعاون مع مطعم "بيبر فيغ" في مقره بالشارقة، مؤكدة أن ريع المزاد مخصص لدعم الأطفال اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن عبر مؤسسة القلب الكبير.

وكشفت اللجنة أن عدد الأعمال التي بيعت وصل إلى 12 عملاً من أصل 40 لوحة، اختارها البينالي من إبداعات الأطفال الذين تأهلوا لدورته الخامسة من جميع أنحاء العالم، وعرضت إلى جانب 5 أعمال فنية لأشهر حلويات مطعم "بيبر فيغ".

ويترجم المزاد، الذي صاحبه تخصيص ورش عمل فنية للأطفال الزوّار، رؤية ورسالة بينالي الشارقة للأطفال الذي تنظمه "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الهادفة إلى دعم القضايا الخيرية والإنسانية، ومشاركة الجهات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين حول العالم.

ويتماشى تنظيم المزاد الخيري مع سعي بينالي الشارقة للأطفال إلى تعزيز الحس الإنساني وأهمية العطاء والخير في نفوس الأطفال المشاركين، كما يعزز المزاد من واجب الأطفال المشاركين اتجاه ما يمر به أقرانهم من الأطفال اللاجئين والمهجرين، الأمر الذي يسهم في غرس المعايير الأخلاقية والإنسانية النبيلة في نفوسهم.