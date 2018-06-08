أمسية بمجلس الحمرية الرمضاني عن فضل "العشر الأواخر"

الشارقة 24:

بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، نظم مجلس الحمرية الرمضاني، والمقام على ضفاف خور الحمرية، ضمن فعالياته لشهر رمضان الكريم، أمسية دينية تناولت فضل العشر الأواخر من رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ عمر داوود، الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة .

وفي بداية المحاضرة، رحب مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، بالحضور من أهالي الحمرية، وبالمحاضر ضيف المجلس الرمضاني بالحمرية، وأشار إلى حرص المجلس على تنظيم مختلف الأمسيات التي تقدم الفائدة لزوارها من أهالي الحمرية .

وأكد الشامسي حرص المجلس الرمضاني، على ترسيخ الوعي الديني وزيادة تفقّه الناس بأمور دينهم ودنياهم، والعمل على استثمار هذا الشهر وتوظيفه وتسخيره بالاتّجاه الصحيح، وفق نهج القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.