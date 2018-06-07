الإمارات تعرض "موال حدادي" في سوق عكاظ

الشارقة 24:

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ، في المملكة العربية السعودية، التي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الفترة من 27 يونيو الجاري، ولغاية 13 يوليو المقبل.

وتعرض الإمارات، في هذه التظاهرة الفنية والثقافية، مسرحية "موال حدادي"، من إنتاج مسرح رأس الخيمة الوطني، وتأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج الفنان مرعي الحليان، وتمثيل: جاسم الخراز، وموسى البقيشي، وسعيد بتيجة، وعبد الحميد البلوشي، ومبارك خميس وغيرهم.

وتعد "موال حدادي"، من العروض المسرحية المميزة التي شاركت في أيام الشارقة المسرحية 2018، ونالت العديد من الجوائز والترشيحات، أهمها جائزة أفضل نص، وجائزة أفضل ممثل دور ثان.

ويتضمن البرنامج الثقافي لسوق عكاظ في هذه الدورة، إقامة 10 ندوات ثقافية، و8 ورش عمل، و3 أمسيات شعرية، ومسابقة للعروض المسرحية، ومسابقة للفنون الشعبية، بمشاركة عدد من المثقفين والأدباء والشعراء العرب.