المجلس الرمضاني لـ "اجتماعية الشارقة" يحاضر حول "مئوية زايد"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مجلسها الرمضاني الذي ضم محاضرة وجلسات نقاشية حول "مئوية زايد"، حيث تم التركيز على مآثر المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال مبادرات "مئوية زايد" بالدولة.

حضر المجلس الرمضاني، عدد من مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي، ومنتسبي دائرة الخدمات الاجتماعية، وذويهم، مع مشاركة كبار السن بدار رعاية المسنين والرعاية المنزلية.

وتضمنت المحاضرة التي قدمها الدكتور عبد الله الدرمكي؛ عدداً من المواضيع شملت؛ التسامح في فكر "زايد"، وقيمه التي بنى عليها المجتمع، وكذلك تطرقت المحاضرة إلى السياسة الرشيدة التي انتهجها في مواجهة التحديات والصعاب التي تغلب عليها، بالإضافة إلى "رسالة زايد لأبناء الإمارات".

وأعرب الدرمكي؛ عن شكره لدائرة الخدمات الاجتماعية، لاختيار عنوان هذه الجلسة، ليتماشى مع "عام زايد"، حيث إن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ قائد عظيم ونبيل يخلده التاريخ بين أروقة صفحاته الذهبية، لما له من مكانة عظيمة في نفوس أبنائه الإماراتيين، وكذلك في نفوس مختلف شعوب العالم.

وأشار الدكتور الدرمكي؛ إلى أننا كإماراتيين يجب أن نغرس قيم زايد في أطفالنا حيث أنهم أجيال المستقبل، وهم عماد الوطن وثروته، منوهاً بتوجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن نضع قيم زايد نصب أعيننا، حين قال كلمته الشهيرة "هذا ما يحبه زايد".