إعلان الفائزين في مسابقة "كن مثلي وأفضل 4" بالشارقة

الشارقة 24:

كشفت "أطفال الشارقة"، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الستار عن أسماء الأطفال الفائزين في "حفظ النعمة"، وهو المحور الثاني من المسابقة الرمضانية "كن مثلي وأفضل 4"، وشهد المحور الذي انطلق في الثامن والعشرين من شهر مايو، تنافساً قوياً بين الأطفال المشاركين، والذين استطاعوا من خلاله إبراز مهاراتهم وقدراتهم المميزة في مواجهة تحدي جميع مسارات المسابقة.

وأسفرت النتائج عن فوز الطفلة ميثاء محمد الحمادي في مجال التقاط أفضل صورة فوتوغرافية، والطفلة هيا إسماعيل جوابرة في مجال أفضل فيديو، في حين حصّل الطفل أحمد رامي عايش، أعلى نقاط للإجابة على أسئلة المحور، وستمنح "أطفال الشارقة" جميع الفائزين في المسابقة جهاز "آيباد" لوحي، إلى جانب جوائز قيمة من الجهات الراعية.

وتهدف النسخة الرابعة من المسابقة الرمضانية، المخصصة للأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة، من المواطنين والمقيمين في الدولة، إلى تنمية شخصية الطفل ومشاركته لنمط حياته مع الآخرين خلال شهر رمضان الفضيل، وتتضمن المسابقة 5 محاور سلوكية هادفة وهي: "الصحة، حفظ النعمة، المحافظة على البيئة، التعليم، وصلة الرحم"، وتمنح الأطفال فرصة التفاعل في الجوانب الإبداعية والمعلوماتية من خلال المجالات الثلاثة التالية: "تصوير مقطع فيديو، التقاط صورة فوتوغرافية، والحصول على أعلى نقاط"، وذلك عن واحد من سلوكيات المحور الأسبوعي المخصص للمسابقة عبر الدخول في الموقع الإلكتروني: Shjch.seppo.io، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين أسبوعياً، وفقاً للمجالات الثلاثة من قبل أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة.