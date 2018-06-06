ملتقى الشارقة للخط يختتم فعاليات دورته الثامنة

الشارقة 24 – وام:

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الشارقة للخط، الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة، تحت شعار "جوهر"، وسط حضور كبير لعشاق الخط العربي، ومحبي الفنون والجمهور العام ووسائل الإعلام.

واحتضنت مرافق ساحة الخط، ومتحف الشارقة للفنون، والجامعة القاسمية، وواجهة المجاز المائية، 509 أعمال خطية وفنية لـ227 فناناً من 33 دولة، فيما استضاف الملتقى 88 ضيفاً من فنانين ونقاد وإعلاميين من دول مختلفة.

واشتمل الملتقى على 204 فعاليات، منها 137 ورشة فنية، و35 ندوة ومحاضرة، و19عرضاً للأفلام التعليمية، و33 معرضاً فنياً، فضلاً عن إقامة الندوة الفنية التداولية "جوهر الإبداع والتلقي في التجليات الجمالية للحرف"، والتي أدارها ستة نقاد في الفن التشكيلي.

وشاركت جهات عدة في الملتقى بلغ عددها 19 جهة، من مؤسسات حكومية وتعليمية عبر إقامة الورش والمحاضرات والمعارض الفنية، ما أتاح الفرصة لطلبة المدارس والجامعات ومرتادي المؤسسات المختلفة من الاستفادة من فعاليات الملتقى الفنية.

وتم اقتناء مجموعة من الأعمال الخطية المشاركة في الملتقى، من قبل دائرة الثقافة، ليتم المشاركة بها وعرضها في الأسابيع الثقافية في مختلف الأنشطة، التي تقوم بها الدائرة خارج الدولة، ويتم إهداء قسم آخر من هذه الأعمال، للدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة.

ومع انطلاقة الملتقى في 2 إبريل الماضي، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز الملتقى، وتوّج محمد فاروق الحداد من سوريا بجائزة ملتقى الشارقة للخط الكبرى، وفاز بجائزة الاتجاه الأصيل كل من: حسن آل رضوان من المملكة العربية السعودية، ومهند جابر الساعي من سوريا، وحاكم غنام من العراق، في حين نال جائزة الفنون الحديثة والمعاصرة كل من: وسام ضياء الدين يونس من العراق، والدكتورة جميلة جوهر، وعمر الجمني من تونس، ونالت جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي فاطمة سالمين.

وكرم الملتقى في دورته الثامنة، كلاً من الخطاط عثمان طه، والبروفيسور مصطفى أوغور درمان، والدكتورة فينيشيا بورتر.

وحمل شعار الملتقى "جوهر" العديد من الدلالات والمعاني، حيث يرمز إلى فحوى الأشياء ومضمون الأفكار، وكان له الأثر الكبير في إبداع الفنانين، لإخراج أعمال ذات مستوى عال تعبر عن روعة الخط العربي، وأثره المتجدد منذ مئات السنين حتى الآن.