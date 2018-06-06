مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية تكرم 74 فائزاً بجائزة "الفلي"

الشارقة 24:

احتفلت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، بالفائزين في جائزة الفلي الرمضانية القرآنية لعام 2018م، بحفلها الذي نظمته بمنطقة الفلي بالمدام.

حضر الحفل، عمر الشامسي مدير المؤسسة، وصالح بالليث مدير مكتب المؤسسة في المنطقة الوسطى، وسالم عبيد الميالة مدير بلدية المدام، وسالم بن محمد بن هويدن عضو المجلس البلدي لمنطقة المدام، وحمد خليفة الشوين مدير مجلس أولياء أمور منطقة الفلي، وعدد كبير من أعيان ووجهاء المنطقة، وأولياء أمور المشاركين.

بدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى صالح بالليث، مدير مكتب مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية، بالمنطقة الوسطى، كلمة أشاد فيها بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه على تمكين الشباب والناشئة، من حفظ القرآن الكريم.

بعدها تم عرض فقرة مصورة عن حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ثم جرى تكريم الفائزين في فئات الجائزة، وبلغ عددهم 74 فائزاً .