لعام 2018

مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية تكرم 74 فائزاً بجائزة "الفلي"

  • الأربعاء 06, يونيو 2018 في 5:02 م
  • خلال تكريم الفائزين
    خلال تكريم الفائزين
كرّمت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، 74 فائزاً في جائزة الفلي الرمضانية القرآنية لعام 2018م، ضمن حفل نظمته بمنطقة الفلي بالمدام.
الشارقة 24:
 
احتفلت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، بالفائزين في جائزة الفلي الرمضانية القرآنية لعام 2018م، بحفلها الذي نظمته بمنطقة الفلي بالمدام.
 
حضر الحفل، عمر الشامسي مدير المؤسسة، وصالح بالليث مدير مكتب المؤسسة في المنطقة الوسطى، وسالم عبيد الميالة مدير بلدية المدام، وسالم بن محمد بن هويدن عضو المجلس البلدي لمنطقة المدام، وحمد خليفة الشوين مدير مجلس أولياء أمور منطقة الفلي، وعدد كبير من أعيان ووجهاء المنطقة، وأولياء أمور المشاركين.
 
بدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى صالح بالليث، مدير مكتب مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية، بالمنطقة الوسطى، كلمة أشاد فيها بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه على تمكين الشباب والناشئة، من حفظ القرآن الكريم.
 
بعدها تم عرض فقرة مصورة عن حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ثم جرى تكريم الفائزين في فئات الجائزة، وبلغ عددهم 74 فائزاً .