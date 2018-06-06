"سلامة الطفل" بالشارقة تنظم عدة ورش تدريبية

الشارقة 24:

ضمن فعاليات نسختها الثالثة، التي تحمل عنوان "صغارنا آمنون إلكترونياً"، نظمت حملة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، مؤخراً، سلسلة من ورش العمل التدريبية التي حملت عنوان "الهندسة الاجتماعية.. لون الخداع"، واستهدفت 350 شخصاً من الآباء والأمهات، ومن الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومية في إمارة الشارقة.

وانعقدت الورش التي جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في كلٍ من فروع نادي سيدات الشارقة، وفروع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وبلدية مدينة الشارقة، وإدارة مراكز التنمية الأسرية، ودائرة شؤون الضواحي والقرى - مجلس ضاحية واسط، وشارك في تقديم الورش التي شهدت تفاعلاً كبيراً مدربون من برنامج خليفة للتمكين، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وصرحت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل: "من خلال استراتيجية بعيدة الأمد، نسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية لدى الأطفال والناشئة، وزيادة فرص حمايتهم من المخاطر الإلكترونية التي قد يتعرضون لها خلال استخدامهم للإنترنت، وفي تنفيذنا للدورة الثالثة من حملة سلامة الطفل، نولي اهتماماً كبيراً بالشراكات المجتمعية والمؤسسية، حيث نفذنا حتى الآن مجموعة كبيرة من الورش التدريبية التي جاءت بشراكة فاعلة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، واستفاد منها مئات الأطفال وأولياء الأمور".