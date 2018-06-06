اختتام الدورة الـ 14 من مسابقة اتحاد كلباء للقرآن الكريم

الشارقة 24:

نظم نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي حفل تكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة اتحاد كلباء للقرآن الكريم في دورتها الـ 14، حيث استهل الحفل بعزف السلام الوطني، وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.

ثم ألقى الدكتور عبد الله سيف الذباحي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي كلمة، قال فيها:" نرحب بكم في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان والذي يتزامن مع "يوم زايد للعمل الإنساني"، ويسرنا في هذه المناسبة أن نكرم مجموعة من أبنائنا حفظة كتاب الله تعالى في مسابقة اتحاد كلباء للقرآن الكريم في دورتها الـ 14، بجهود فريق العمل إلى جانب الجهود الخيرة من الرعاة والداعمين، حيث شهدت هذه الدورة مشاركة 120 متسابق على ثلاث مستويات، فئة 6 أجزاء و 4 أجزاء وجزئين، وقد فاز في كل فئة 5 متسابقين".

وأضاف الذباحي: "عامنا هذا هو عام زايد، وهو عام الخير وأعظم الخير في القرآن الكريم، وإن من النعم العظيمة ما نشاهده من تزايد أعداد المشاركين في هذه المسابقة، فهنيئاً لهم لحفظهم لكتاب الله تعالى وآياته".

ثم ألقى فضيلة الشيخ عماد عبد الرزاق، محاضرة بعنوان "فضل القرآن".

بعد ذلك، قام أعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي مع الوالد علي بن يوسف الحمادي بتكريم الفائزين والمشاركين وأعضاء لجنة التحكيم في المسابقة، كما قدم أعضاء المجلس الدروع التذكارية للجهات والشخصيات الراعية والداعمة.