"اتصالات لكتاب الطفل" تدعو صناع الكتب للمشاركة "إلكترونياً" في نسختها الـ 10

الشارقة 24:

انطلاقاً من رؤيتها الداعمة للإنتاجات الأدبية والإبداعية للمؤلفين والرسامين والناشرين في مجال صناعة كتب الأطفال واليافعين، أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، إحدى أبرز وأهم الجوائز المخصصة لأدب الأطفال في العالم العربي، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة "اتصالات"، عن فتح باب التقديم إلكترونياً في نسختها العاشرة أمام ناشري كتب الأطفال واليافعين الصادرة باللغة العربية من مختلف أنحاء العالم.

وخصصت الجائزة الموقع الإلكتروني www.etisalataward.ae، لاستقبال الطلبات من الراغبين بالمشاركة في نسختها العاشرة، وملء استمارات التقديم وفقاً للبيانات المطلوبة في فئات كتب الأطفال واليافعين والتطبيقات التفاعلية، بالإضافة إلى التعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالجائزة من حيث أهدافها وإنجازاتها إلى جانب الاطلاع على شروط ومعايير الترشح للجائزة.

وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة حتى تاريخ 31 أغسطس المقبل، ضمن فئاتها الست، وهي فئة كتاب العام للطفل، وكتاب العام لليافعين، وفئة أفضل نص، وأفضل رسوم، وأفضل إخراج، إلى جانب أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب.

وتتضمن الجائزة العديد من الشروط ومن أبرزها، أن تكون الكتب المرشحة موجهة للفئات العمرية من 0-18 عاماً، وأن يكون الكتاب المرشح مؤلفاً باللغة العربية وألا يكون مترجماً، وألا يكون قد مضى على نشر الكتاب أكثر من 3 أعوام بالنسبة لكتب الأطفال، وأكثر من 5 أعوام بالنسبة لكتب اليافعين، وألا يكون الكتاب حائز على أي جائزة محلية أو عربية أو عالمية، وأن يكون مطبوعاً ومنشوراً بشكل ورقي.

أما بالنسبة لفئة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب، فتستقبل الجائزة مشاركات جميع الناشرين ومطوري التطبيقات التفاعلية، حيث تستقبل المنتجات الخاصة بأجهزة الأندرويد، وIOS، وKindle، و.ePub3

وتعتبر جائزة اتصالات لكتاب الطفل إحدى أبرز وأهم الجوائز المخصصة للارتقاء بكتاب الطفل العربي، وتبلغ قيمتها الإجمالية 1,200,000 درهم إماراتي، تتوزع على النحو التالي: 300 ألف درهم لفئة كتاب العام للطفل، يتم توزيعها على الناشر والمؤلف والرسام، بواقع 100 ألف درهم لكل واحد منهم، و200 ألف درهم لفئة كتاب العام لليافعين، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، و100 ألف درهم لفئة أفضل نص.

وتقدم الجائزة مبلغ 100 ألف درهم لفئة أفضل رسوم، و100 ألف درهم لفئة أفضل إخراج، و100 ألف درهم لفئة أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب، إلى جانب 300 ألف درهم مخصصة لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة، والرسم، بهدف اكتشاف ورعاية الجيل الجديد من المواهب العربية في مجال كتب الأطفال.