جمعة الماجد يستقبل وفد جامعة أفريقيا العالمية

الشارقة 24:





استقبل سعادة جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الثلاثاء، وفد جامعة أفريقيا العالمية برئاسة الدكتور كمال محمد مدير الجامعة، وحضور أبو بكر محمد النور إبراهيم نائب القنصل في القنصلية العامة لجمهورية السودان بدبي، والدكتور محمد عثمان البيلي عميد كلية تقانة الإنتاج والتصنيع الزراعي، والأستاذ أسامة ميرغني راشد مساعد المدير للتنسيق والمتابعة الإدارية، والأستاذ حمدان حامد المستشار الثقافي في هيئة آل مكتوم الخيرية.

تأتي هذه الزيارة بهدف التعرف على المركز وبحث آفاق التعاون بين المركز والجامعة، وخلال اللقاء قام الدكتور كمال بالتعريف بالجامعة والمشاريع التي تعمل عليها مثل جمع المخطوطات من عدد من دول أفريقيا، واهتمام الجامعة بتعليم اللغة العربية من خلال معهد اللغة العربية الذي يعتبر من أقوى المعاهد في تعليم اللغة العربية في المنطقة، وتحدث جمعة الماجد عن دور المركز والمشاريع التي يقوم بها في إفريقيا والتي من أهمها حفظ المخطوطات في جمهورية مالي، كما تحدث عن كلية الدراسات الإسلامية والعربية ودورها في تعليم المرأة.

وقد رافق الوفد الأستاذ أنور الظاهري مدير العلاقات العامة بجولة بدأت في قسم المكتبات الخاصة، والمعمل الرقمي حيث اطلع الوفد على طريقة تحويل أشرطة الكاسيت إلى ملفات رقمية لتسهيل حفظها والاستفادة منها، بالإضافة إلى تصوير الكتب والدوريات، ثم زار الوفد خزانة المخطوطات الأصلية، وقاعة المطالعة واطلعوا على إصدارات المركز وطريقة تقديم الخدمات للباحثين.