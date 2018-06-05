"أفق" شعار الدورة الـ 21 من مهرجان الفنون الإسلامية

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي، أن الدورة الـ 21 من "مهرجان الفنون الإسلامية"، الذي تنظمه خلال ديسمبر المقبل ستحمل شعار "أفق".

وسيتم دعوة الفنانين من مختلف دول العالم للمشاركة بأعمالهم في المهرجان وأنشطته المختلفة لاختيار ما يتناسب منها للمشاركة، على أن يكون العمل المشارك يعبر عن شعار المهرجان "أفق".

وقال محمد إبراهيم القصير مدير مهرجان الفنون الإسلامية: "إنه تم اختيار شعار "أفق" من قبل اللجنة التحضيرية للمهرجان من بين عدة اقتراحات أخرى"، موضحاً أن الشعار يعبر عن مدى قدرة الفنان على توسعة أفق العمل الفني من خلال الابتعاد بالمسارات التعبيرية للعمل عن المباشرة إلى مجازات تعبيرية مفتوحة على العديد من الاحتمالات شكلاً ومضموناً.

وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية تعتزم إرفاق تساؤلات حول شعار "أفق" مع الدعوات المرسلة، لتتبلور أفكار الفنانين حول الأعمال التي من الممكن أن تقدم من قبلهم للمشاركة في المهرجان مثل كيفية تجلي الحالة البصرية للفن الإسلامي في ذهنية الفنان المعاصر وتأملات الفنان وإيجاد طريقها للحضور كمنجز فني ملموس ورؤية الفنان للعلاقة بين الخيال وآفاق التعبير وغيرها من الجوانب المؤثرة في تعميق وتأصيل أفق العمل الفني.