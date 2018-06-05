"تراث الإمارات" ينظم ندوة حول العمل الإنساني في فكر زايد

الشارقة 24 – وام:





حضر الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، مساء الإثنين، ندوة العمل الإنساني في فكر زايد، والتي نظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني"، وذلك ضمن مهرجانه الرمضاني الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

بدأت الندوة بعرض فيلم قصير عن العمل الإنساني في فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه – و مشاركة الكثير من المفكرين والمسؤولين في إلقاء كلمة عن الشيخ زايد رحمه الله.

فتحدث حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية عن مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية التي أنشأها المغفور له وأنفق عليها وأشرف على عملها، مشيراً إلى جهود الشيخ زايد الخيرية في مختلف بقاع الأرض.

وتحدث الدكتور يوسف الحسن الكاتب والمفكر الإماراتي عن فلسفة العمل الإنساني في مدرسة زايد، موضحاً أن نهج الخير الذي آمن به وسار على طريقه الشيخ زايد يعد إرثاً إنسانياً كبيراً وعطاءً زاخراً بالقيم.

من جهة أخرى، نظم مركز العين النسائي محاضرة بعنوان "فضل العشر الأواخر" بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.