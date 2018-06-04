مدينة الشارقة للنشر تستعرض فرص التعاون مع أكبر مجموعة للنشر بالصين

الشارقة 24:





استقبلت مدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر في العالم، وأحد مشاريع هيئة الشارقة للكتاب، مؤخراً، وفداً من مجموعة الصين للنشر، إحدى أكبر وأبرز مؤسسات النشر في الصين، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية، وبحث سبل التعاون المشترك بين إمارة الشارقة وجمهورية الصين في هذا المجال.

وتعرّف الوفد الذي ترأسه زو زايبي مدير مجموعة الصين للنشر، خلال الزيارة، على أهم ما تقدمه مدينة الشارقة للنشر، حيث تجول أعضاء الوفد في مرافق المدينة، واطلعوا على التسهيلات التي تقدمها للعاملين في قطاع النشر، من الأفراد والمؤسسات، واطلعوا على خدماتها الممتدة على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع، إلى جانب استعراض فرص التوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال سالم عمر سالم مدير مدينة الشارقة للنشر: "تعدّ الصين واحدةً من أبرز أسواق النشر في العالم، وقد احتلت مجموعة الصين للنشر مكانة متقدمة ضمن قائمة أبرز 50 مجموعة نشر في العالم لمدة ثلاث سنوات متتالية، وتسهم هذه الزيارة في مد جسور التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، حيث تعرّف الوفد خلالها على المرافق الفريدة والبنية التحتية المتطورة المجهزة بأحدث التقنيات والمصممة خصيصاً لتلبية كافة احتياجات صناعة النشر والطباعة".

وأضاف سالم: "نرحب دائماً بمجموعات وشركات النشر العالمية الراغبة في الانطلاق من مدينة الشارقة للنشر نحو الأسواق الإقليمية والدولية، حيث نقدم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان وصول إصداراتهم إلى جميع المناطق المستهدفة، مع توفير الإمكانيات التي تتيح لهم الاستفادة المثلى من القدرات التنافسية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، مثل الأيدي العاملة المدربة، وشبكة الاتصالات القوية، وخدمات الشحن السريعة، والعديد من الخدمات الأخرى التي تسهل عملهم".

وضمّ الوفد الصيني كلاً من وانغ تاو المدير العام لشركة "تشاينا بابليشينغ آند ميديا هولدينغز كو ليمتد"، ويو ديانلي المدير التنفيذي لشركة "كومرشيال بريس ليمتد"، ويي بينغ نائب رئيس شركة "زينهوا يونايتد ديستربيوشن كو ليمتد"، وصن مو نائب مدير شركة "تشاينا بابليشينغ آند ميديا هولدينغز كو ليمتد"، وهيلينا فان نائب مدير "تشاينا ترانسليشن آند بابليشينغ هاوس"، وليو زيانغتاو رئيس قسم في شركة "تشاينا ناشيونال بابليكيشنز إيمبورت آند إكسبورت كوربوريشن".

وتضم مجموعة الصين للنشر تحت مظلتها 40 شركة ودار نشر، ولديها 96 فرعاً حول العالم، وتنشر سنوياً أكثر من 10 آلاف كتاب تتنوّع ما بين المواد السمعية والبصرية والكتب الإلكترونية، وتقوم باستيراد وتصدير أكثر من 200 ألف عنوان كل عام، كما تم تصنيفها ضمن قائمة "أبرز 30 مؤسسة ثقافية في الصين" للسنة السادسة على التوالي، ما يجعلها في طليعة المؤسسات الثقافية الرائدة بالصين.

وتترجم مدينة الشارقة للنشر منطلقات الهيئة الرامية إلى توفير بيئة استثمارية حاضنة للناشرين، والعاملين في قطاعات النشر من مختلف بلدان العالم، عبر سلسلة من التسهيلات والمرافق الخدمية على مستوى الطباعة، والترخيص، والتوزيع، على مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، موفرة 300 مكتب مجهز ومؤثث، لأصحاب الأعمال، ورواد النشر، إلى جانب 6 آلاف متر مخصصة للراغبين في مساحات خاصة بأعمالهم، كما تضم أكثر من 20 قاعة اجتماع، ومخازن، ومرافق خدمية، وفرعاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ومركز بيانات، والعديد من الخدمات الداعمة للناشرين.