"الشرقية من كلباء" تروي ذاكرة الساحل الشرقي لإمارة الشارقة

الشارقة 24:

تطل قناة الشرقية من كلباء، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، على مشاهديها خلال شهر رمضان المبارك بمجموعة من البرامج المتميزة، التي تضم المسلسلات، والبرامج الاجتماعية، والدينية، والتعليمية، والترفيهية، الرامية إلى تقديم الجديد والمفيد والنوعي للمتابعين.

منابر ثقافية ورحلات إلى تاريخ المنطقة الشرقية

وعلى صعيد البرامج الثقافية، تعرض القناة برنامج "أفلا يتفكرون" في موسمه الثاني، بعد أن نجح العام الماضي من حيث نسب المشاهدة وتفاعل الجمهور، ويتضمن البرنامج الذي يبث يومياً طيلة أيام الشهر المبارك، آخر الأبحاث العلمية والاكتشافات والاختراعات والتقنيات، ويتعمق في التأمل والتفكير في عظمة الخالق، بالاعتماد على تقنيات "الهولوجرام" والتصميم ثلاثي الأبعاد.

وخصصت القناة خلال الشهر الفضيل برنامج "طبخ أول" الذي يعرض أبرز الطبخات الشعبية الإماراتية، من خلال جولة في المدن والأحياء التراثية، حيث سيكون الجمهور على موعد من أكلات تجهز على الحطب، وفي الأماكن المكشوفة.

وفي اختبار للمعلومات يقدم برنامج "الطارش" الترفيهي للعام الثاني على التوالي مجموعة من المعلومات المفيدة، من خلال طرح الأسئلة التي تختبر معارف المشاهدين، كما يقدم عدداً من الألعاب التفاعلية في كل ركن من أركان الاستوديو، ويجسد البرنامج هذا العام قرية تراثية تُرجع المشاهدين في الزمن ويصوّر ما يدور فيها كما كان الحال قديماً في المنطقة الشرقية.

ويتناول برنامج "فنة الأسفار" التاريخ البحري لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، حيث يكشف تفاصيل رحلات الصيد في مدن المنطقة الشرقية للإمارة مثل خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، كما يسلط الضوء على علاقة النواخذة التاريخية بالأسواق والتجارة في الساحل الشرقي بالخليج العربي.

وتقدم شاشة قناة الشرقية من كلباء برنامج نسائي حواري بعنوان "الليوان"، يبحر بين التاريخ والتراث ويقف على أطلال الماضي، من خلال استرجاع ذكريات المرأة ودورها والمهام التي كانت تقوم بها.

برامج مجتمعية تخاطب الجماهير

وعلى صعيد البرامج المجتمعية، تقدم القناة الجزء الثاني من برنامج "على فكرة" الذي يستعرض التجارب الحياتية التي تلعب دوراً مهماً في صقل شخصية الفرد، وتزوده بالمعارف اللازمة، وسبل مواجهة التحديات، والمثابرة من أجل الوصول إلى الأهداف، والتميز في مجالات الحياة المختلفة.

وفي نصف ساعة تلفزيونية تقدم شاشة الشرقية من كلباء في برنامج "ومضة تفاؤل" عدداً من النصائح المهمة لمواجهة التحديات الحياتية، كما تستعرض جملة من المحاور التي ترفد المتابعين بأبرز السبل التي تساندهم في حياتهم، وتمنحهم القدرة على التواصل مع محيطهم بمرونة وسهولة.

فيما يتناول الجزء الثاني من البرنامج الثقافي الاجتماعي "قيم" الجوانب الإيجابية المتعلقة بالظواهر الأسرية، ويبحث مقدم البرنامج فهد هيكل خلال 15 دقيقة، الحلول المتاحة للأفراد، وكيفية اختيار الأشخاص لها.

ويقدم برنامج "وتراحموا" رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، في مفهوم العطاء، حيث يتناول صوراً من العطاء الإماراتي في شتى بقاع الأرض، وذلك لتعزيز ثقافة العطاء وتقديم العون.

البرامج الدينية

وتقدم شاشة القناة طيلة أيام الشهر الفضيل عدداً من البرامج الدينية تشمل "حياتي مع القرآن"، الذي يستعرض قصصاً وحكايات من القرآن الكريم، بالإضافة إلى عرض فضائله وطريقة حفظه، ويستخلص برنامج "هدايات من السيرة" جملة من المواقف التربوية والاجتماعية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويربطها بالواقع الاجتماعي الحالي، فيما يسرد برنامج "رجال من القرآن"، قصصاً لرجال صالحين لم يكونوا من بين الرسل أو الأنبياء.

مسلسلات خليجية وعربية طوال أيام الشهر الفضيل

وتعرض شاشة قناة الشرقية عدداً من المسلسلات الخليجية التي تتناول القضايا الاجتماعية، إلى جانب المسلسلات الكرتونية الموجهة للأطفال، حيث يتناول المسلسل الخليجي "المواجهة" الذي تعرضه القناة طيلة أيام الشهر الفضيل، القضايا الاجتماعية، من خلال تسليط الضوء على العلاقات الأسرية في المجتمع الخليجي، ومدى ارتباطها مع بعضها البعض، والسبل التي تسلكها شخصيات المسلسل في معالجة المواقف والأزمات.

ويفتح مسلسل "عطر الروح" النافذة أمام مشاهديه على عوالم النفس البشرية وتعقيداتها، من خلال بطلة المسلسل الفنانة هدى حسين التي تؤدي دور طبيبة نفسية يتم إيقافها عن ممارسة مهنتها بقرار قضائي، بعد 20 سنة من العمل، وكيف تجد فرصة العودة إلى ممارسة شغفها المهني، وما يتبع ذلك من تعقيدات يتناولها المسلسل في 30 حلقة.

ويتابع مشاهدو قناة الشرقية تفاصيل حياة السيدة كادي، في مسلسل بعنوان "روتين"، الذي يروي قصة كادي التي تعيش روتين الحياة في منزل والدها وزوجته، وتزاول عملها في البنك كالمعتاد، وفجأة يظهر سيف في حياتها ليستأثر بوديعة شخص يتأرجح بين الحياة والموت، ويأتي المسلسل من إخراج عيسى ذياب، وتأليف علي دوحان، وبطولة كل من: محمد المنصور، وإلهام الفضالة، وخالد أمين، وأحمد السلمان، وهند البلوشي، وشيماء علي.

وتحت عنوان "رحيم" يعيش مشاهدو القناة قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال، وتهريب الدولارات، يتم القبض عليه ويسجن لفترة طويلة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته، ويُقدّم العمل برؤية المخرج محمد سلامة، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد إسماعيل أمين، ومحمد جلال، وبطولة ياسر جلال، ونور طارق، وعبد العزيز محمد، ورياض دنيا، وأحمد السقا.

المسلسلات الكرتونية تثري معارف المشاهدين الصغار

يستعرض المسلسل الكرتوني "ابن بطوطة" حكايات من تاريخ الرحالة المسلم، عبر القصص التي رواها "أمير الرحالة" كما أطلقت عليه جامعة كامبريدج البريطانية، منذ انطلاقه في رحلاته التي امتدت على مدى ربع قرن، وتفاعله مع الناس، ومقابلته للسلاطين، فضلاً عن الأخطار التي واجهها في رحلات قطع خلالها نحو 120 ألف كيلومتر.

ويسلط الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني "رجال حول الرسول" الضوء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال استعراض حياة البعض منهم منذ اعتناقهم الإسلام، وما قدموه في سبيل خدمة الدين الحنيف حتى وفاتهم.

محتويات مرئية متميزة تلبي ذائقة المتابعين

وقال خميس سالم الدوس، مدير قناة الشرقية من كلباء: "نسعى دوماً إلى تقديم ما يواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإعلامية، حيث نحرص على بث محتويات مرئية متميزة ومتنوعة تتضمن المسلسلات، والمسابقات، والبرامج الجديدة والمبتكرة في أفكارها ومضامينها التي تلبي ذائقة المتابعين، وتناسب مختلف الفئات العمرية".