"الشارقة للفنون" تدعم القراءة في دار رعاية الأطفال

الشارقة 24:





تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع "ثقافة بلا حدود"، مبادرتها الخيرية الرمضانية لعام 2018 لدعم القراءة، والتي تهدف إلى تطوير وإثراء مكتبة دار الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، حيث ستقدم "ثقافة بلا حدود" عدداً من الكتب التي يتم التبرع بها في أحدث مبادراتها "خذ كتاب واترك كتاب" لصالح تطوير مكتبة دار الرعاية، ليتم إعادة تدويرها لاحقاً خلال ورش العمل الرمضانية التي تنظمها المؤسسة خلال الشهر الفضيل، وإضافة لمسات جمالية لها، كما ستعمل المؤسسة بمساعدة المتطوعين على تأثيث المكتبة وإعدادها بما يلائم الأطفال.

وتدعوا مؤسسة الشارقة للفنون الجمهور للمشاركة في الحملة عن طريق التبرع بالكتب في الصناديق الخاصة بمبادرة "خذ كتاب واترك كتاب" في مناطق الشويهين، والرحمانية، وممشى القرائن، وبالقرب من حديقة الحزام الأخضر.

هذا ويضم دار الرعاية ما يقارب 40 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين سن الولادة و18 عاماً، وتسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرة إلى توفير مساحة تعليمية تفاعلية يستطيع الأطفال من خلالها اكتساب معلومات في شتى المجالات، وجعل القراءة هواية تشغل جزءاً من نشاطاتهم اليومية.

كما تنظم مؤسسة الشارقة للفنون برنامجاً تعليمياً في ليالي رمضان، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، والذي يتضمن ورش عمل لتزيين الكتب التي يتم التبرع بها، بالإضافة إلى ورش لصنع الكتب الصامتة، وفواصل ومساند الكتب، والتي سيتم استخدامها لاحقاً في تطوير مكتبة دار الرعاية، إلى جانب ورش العمل المستوحاة من التراث الإماراتي، حيث يتعلم المشاركون خلالها صناعة الحلويات والقهوة العربية ويستمعون إلى القصص الشعبية الفلكلورية.