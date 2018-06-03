"ثقافية الشارقة" تعتمد برامجها لموسم 2018 - 2019

الشارقة 24:





عقدت دائرة الثقافة بالشارقة اجتماعاً، أقرت فيه برنامجها السنوي الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، والذي يمثل انطلاقة فكرية نوعية وثقافية متميزة، حيث يبدأ الموسم من شهر سبتمبر 2018 حتى يونيو 2019، وذلك استمراراً لدور الشارقة الريادي والتفاعلي في رفد المشهد الثقافي المحلي والعربي والعالمي.

يضم البرنامج العديد من الأنشطة والفعاليات للإدارات والأقسام في الدائرة "الشؤون الثقافية، المسرح، بيت الشعر، مركز الشارقة للشعر الشعبي، الدراسات والنشر، المنطقة الشرقية".

بدوره، صرح سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة: "تعمل دائرة الثقافة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهاته في رفد الساحة الثقافية وبناء الفكر الإنساني بالمعارف، والارتقاء بنتاج الأدب والثقافة والفكر بما يثري الفرد، ويعزز مكانته الفكرية والثقافية في المجتمع، فهي تصبو من خلال البرامج والأنشطة على مواكبة المشهد الثقافي والفكري في المنطقة العربية، ومتابعة الأدب الإنساني في العالم من خلال الإنتاج الفكري والأدبي، ومن خلال الإصدارات والأنشطة الفاعلة التي تشرك فيها جميع شرائح المجتمع بمختلف اهتماماته الثقافية "الشعر، المسرح، الأدب، الفنون"، في مجمل نشاطها الشهري الذي يكرس الفعل الثقافي التواصل والتقارب بين المجتمعات المختلفة والارتقاء بالفكر، و الأفق الثقافي للإنسان".

وتابع: "أن الدائرة تنظم عدداً من البرامج الثقافية الشهرية والسنوية التي تتضمن ورش العمل والدورات الفنية، والمعارض، والأمسيات، والمحاضرات، والندوات، والملتقيات الشعرية والقصصية والروائية، والندوات الثقافية والعروض المسرحية، إضافة للعديد من الجوائز في كافة حقول الإبداع عبر برامج جديدة تأتي نتيجة لتقييم ما تم طرحه في دورات سابقة، بالإضافة لدراسة اقتراحات الشرائح المجتمعية واحتياجاتها المعرفية، وتنفيذاً لتوصيات و قرارات الملتقيات التخصصية وإقامتها في بلدان عربية مختلفة، للوصول إلى المثقف والمبدع العربي".

واختتم العويس تصريحه، قائلاً: "إن الشارقة من خلال المهرجانات التي تقام بمعدل مهرجان كل شهر في بيوت الشعر التي انطلقت بفاعلية في مختلف البلدان العربية وبمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وبتفاعل مثري للفعل الثقافي في الوطن العربي، مثلت منظومة مستدامة للفعل الثقافي، ومحركاً لأدوات التفاعل الإنساني من خلال الشعر وانفتاحاً على مدارسه ومناهجه، بالتناغم مع الفرد وتشكله في المجتمع"، لافتاً إلى أن مهرجانات الشعرية في الشارقة هي كلها استكمالٌ للمشاريع الثقافية، وتتويجٌ للجهد خلال العام، وتكريمٌ لقامات أسهمت بدورها في تحريك الساحة الشعرية.

يبدأ برنامج الموسم الجديد في سبتمبر 2018 بفعالية ملتقى الشارقة للشعر الشعبي "شعراء من البحرين"، وملتقى الشارقة للسرد بدورته الـ 15 الذي يعقد للمرة الثانية خارج إمارة الشارقة في مدينة "الرباط" بالمملكة المغربية، ومهرجان مراكش للشعر العربي الدورة الأولى في المغرب، ومهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

وفي شهر أكتوبر، تنظم مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته الرابعة في الأردن، يليها القوافل الثقافية في مدينة الذيد، وبمناسبة احتفالية مدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية لعام 2018 ينظم بيت الشعر في تطوان بالمغرب فعالية ليالي الشعر في وجدة، بعدها ملتقى الشارقة للشعر العربي "شعراء من الأردن"، تختتم فعاليات أكتوبر بمهرجان دبا الحصن الثقافي الدورة الثانية.

تبدأ فعاليات شهر نوفمبر بمهرجان كلباء الثقافي، ومهرجان الأُقصر للشعر العربي في دورته الثالثة بمصر، ثم مهرجان الخرطوم للشعر العربي في السودان الدورة الثانية، يليهما احتفالات اليوم الوطني وأمسية شعرية بالتزامن مع يوم الشهيد.

كما ويشهد شهر ديسمبر 2018 مهرجان القيروان للشعر العربي بتونس في دورته الثالثة، مهرجان الفنون الإسلامية والذي يستمر من 19 ديسمبر 2018 حتى 24 يناير 2019 في الدورة الـ 21، احتفالية بيت الشعر باليوم العالمي للغة العربية، ملتقى الشارقة للشعر الشعبي "شعراء من سلطنة عمان"، مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي الدورة الرابعة، جائزة الشارقة للنقد التشكيلي الدورة الـ 11، ومهرجان الشارقة للمسرح الكشفي الدورة الثامنة.

هذا ويستهل عام 2019 فعالياته في شهر يناير بملتقى مليحة الثقافي الدورة الثانية، مهرجان الشارقة للشعر العربي الدورة الـ 17 في الفترة من 13 – 18 يناير 2019، مهرجان خورفكان المسرحي الدورة السادسة، والقوافل الثقافية في المنطقة الشرقية بشعار "سفر في الذاكرة... تكريس للقيم"، أما أنشطة فبراير تبدأ بمهرجان الشارقة للشعر الشعبي الدورة الـ 15 في الفترة 3 – 8 فبراير 2019، القوافل الثقافية "سفر في الذاكرة... تكريس للقيم"، مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الدورة الـ 3 في الفترة 12 – 17 فبراير 2019، مهرجان نواكشوط للشعر العربي في موريتانيا الدورة الرابعة، و مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي إضافة لملتقى الشارقة "16" للمسرح العربي.

وفي مارس 2019 تنطلق فعاليات مهرجان خورفكان الثقافي الدورة الرابعة، وورشة "فن الشعر والعروض" الدورة الـ 11، حفل تكريم مؤلفي إصدارات الدائرة الدورة الـ 9، ملتقى الشارقة للشعر العربي "شعراء من الكويت"، احتفالية اليوم العالمي للشعر في 19 مارس، أيام الشارقة المسرحية الدورة الـ 29 في الفترة 20 – 28 مارس 2019، ملتقى الشارقة للشعر الشعبي "شعراء من لبنان"، أيام وادي الحلو للشلة الشعبية الدورة الرابعة.

فيما يبدأ شهر إبريل بملتقى الشارقة للشعر الشعبي "شعراء من اليمن"، وملتقى الشارقة للشعر العربي "شعراء من البحرين"، وفعاليات الدورة الـ 22 لجائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول، والتي ستنظم في إحدى الدول العربية.

ويشهد شهر مايو انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي الدورة الـ 9، وشهر يونيو يشهد فعاليات مهرجان تطوان للشعر العربي الدورة الـ 3.

وفيما يخص مجلة الرافد، ذكر الدكتور عمر عبد العزيز مدير الدراسات والنشر في الدائرة، تعتبر الرافد مجلة ثقافية منوعة صدرت لتعطي صورة عن إمارة الشارقة و أنشطتها الثقافية، وهي مفتوحة لكل الأدباء والمبدعين، تهتم بنشر الثقافة والإبداع من فكر وأدب وإبداع وسينما ومسرح وتشكيل و فعاليات، صدر العدد الأول منها في أكتوبر 1993 كمجلة ربع سنوية، ثم تحولت إلى مجلة شهرية في العام 2000، ومنذ العدد 29، المجلة واصلت صدورها ولم تنقطع، وأضيف للرافد إصدار كتاب منذ يناير 2010 العدد 149، ثم ترافق معها كتابان منذ يناير 2013 العدد 185، وأضيف الرافد 2 الذي يهتم بالعمارة والآداب والفنون الإسلامية من يناير 2014، كما تم إضافة كتيبات خاصة بأنشطة الشارقة، إضافة إلى مجلة الرافد الإلكترونية، وكتاب الرافد الإلكتروني، وكتب فيها حوالي 6500 مبدع ومثقف وكاتب تقريباً.

أما مجلة الشارقة الثقافية التي يدير تحريرها الاستاذ نواف يونس فتغطي الميادين الإبداعية كافة، في الآداب والفنون والتراث، إلى جانب التحقيقات والدراسات والاستطلاعات والمتابعات الخبرية والمقالات، بمشاركة كوكبة من رموز الفكر والأدب والإعلام العربي، من بينهم: الدكتور عبد العزيز المقالح، الدكتور خوسيه ميغل، الدكتور صلاح فضل، الدكتور محمد صابر عرب، الدكتور واسيني الأعرج، نبيل سليمان، فوزي كريم، الدكتور حاتم الصكر، الدكتورة سحر خليفة، نجوى بركات، الدكتور سعيد بنكراد، منصف المزغني وغيرهم.