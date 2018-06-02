"الشارقة للتراث" ينظم الأمسية الرمضانية الثالثة

الشارقة 24:

نظم معهد الشارقة للتراث الأمسية الرمضانية الثالثة، في مقر مجلس ضاحية واسط، الخميس، بحضور محمد خميس، مدير معهد الشارقة للتراث بالإنابة، وذلك ضمن برنامج المعهد الفكري والثقافي الرمضاني، بعنوان "رمضان في الوطن العربي، جمهورية مصر العربية"، وتحدث في الأمسية التي أدارها الدكتور مني بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد، الدكتور أحمد مٌرسي، مستشار معهد الشارقة للتراث.

وصرح سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "يسعدنا تنظيم هذه الأمسية الرمضانية الخاصة بطقوس شهر رمضان في الذاكرة الشعبية العربية من خلال تتبع صوره، خاصة بجمهورية مصر العربية، والتي تعكس في مجملها تواصل الموروث الشعبي العربي ببعضه البعض، نظراً للتشابه، بل وأحياناً، التطابق في بعض طقوس الاحتفال الشعبي بشهر رمضان، بالإضافة إلى تناول مجمل الممارسات الثقافية التي كانت تصاحب الاحتفال بحلول الشهر الكريم، ونمط المعيشة والحياة في كنفه، وصورة رمضان في الذاكرة وما تختزنه من ذكريات ومعلومات غنية تحيل إلى رمزية الاحتفاء بالشهر ومكانته في نفوسنا جميعاً".

وتطرق الدكتور أحمد مرسي، إلى رمضان في خمسينات وستينات القرن الماضي، وكيف كان الناس يتعاملون معه والاستعداد له واستقباله في جمهورية مصر العربية:"تحدثنا في هذه الأمسية عن المظاهر الرمضانية المختلفة في مصر قديماً، والاحتفالات والأهازيج والأغاني الشعبية، حيث تزدحم مصر بالعائلات والشباب والزوار على المقاهي والمطاعم، وتظهر طقوس رمضان الخاصة، من الفوانيس والزينة الرمضانية، ومدفع رمضان والمسحراتي، والحلوى التي ترتبط بالشهر الكريم".