"المكتبة المتنقلة" في الشارقة أرست واقعاً ثقافياً يخدم المعرفة المجتمعية

الشارقة 24:

منذ انطلاقتها في العام 2010، استطاعت "المكتبة المتنقلة"، إحدى مبادرات "ثقافة بلا حدود" التي تتّخذ من إمارة الشارقة مقرّاً لها، أن تضع حجر زاوية لواقع ثقافي متطور وفريد من نوعه، ينطلق من شارقة العلم والثقافة، إلى جميع إمارات الدولة، مصطحباً معه كمّاً كبيراً من المعارف والثقافات المختلفة، التي تسهم في إثراء الواقع الثقافي لجميع أفراد المجتمع، بما تحفل به من طاقة معرفية كبيرة تخدم مسيرة النهضة المجتمعية التي قطعت في تثبيت أساساتها دولة الإمارات العربية المتحدة شوطاً كبيراً.

فالمبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، حققت حتى الآن جولات مكثفة نثرت فيها الثقافة في شوارع ومرافق الدولة المختلفة وصلت إلى 600 زيارة قامت بها، حملت على ظهر رفوفها تنوعاً لافتاً في عناوين الكتب التي اشتملت على باقة مختارة من أجمل الإنتاجات الأدبية والثقافية والسياسية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، إلى جانب أخرى تُعنى بالفقه والشريعة الإسلامية لنخبة من أبرز المشايخ والمفكرين والعلماء.

جودة في العناوين وغزارة في المضامين

وزوّدت المكتبة المتنقلة بمجموعة من خيرة الكتب الأدبية والثقافية لنخبة من الأدباء والكتّاب والمفكرين العرب، تناولت جوانب كبيرة من مفاصل التاريخ الثقافي العربي، تشتمل على روايات إبداعية صيغت بأسلوب مليء بالجمال والغزارة اللغوية، بالإضافة إلى رفوف اصطفت عليها عناوين لموضوعات خاصة للفكر، واللغة، والمجتمع، والتاريخ، إضافة لمؤلفات أدب الرحلات والمغامرات، وأخرى للأسرة والطفل، امتازت بدقّة اختيارها وشموليتها، وغزارة مضامينها، لتؤدي رسالتها في الوصول إلى ذائقة جميع أفراد العائلة في المجتمع الإماراتي.

حضور في مختلف أنحاء الدولة

وبعد سنوات، مازال عطاء المكتبة المتنقلة مستمراً، فها هي تتجهّز لجولتها الثقافية المتواصلة، تعدّ العدّة لتثري شوارع جميع إمارات الدولة بالعلم والمعرفة، في زيارات تقوم بها على مختلف الجهات والمرافق الحكومية والخاصة في الإمارات السبع، إلى جانب زيارات لمؤسسات ثقافية وتعليمية وصروح أكاديمية من جامعات ومعاهد ومدارس وصولاً إلى رياض الأطفال، وذلك اهتماماً بتعزيز واقع القراءة لدى الجميع.

وستتواجد المكتبة المتنقلة في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، والمراكز الصحية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يترجم أهداف "ثقافة بلا حدود" في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع لتحقيق غاية سامية تتمثل في غرس أساسات المطالعة في نفوس الجميع، وتعميق علاقتهم مع الكتاب، إلى جانب تعزيز واقع الثقافة المشرق الذي تعيشه دولة الإمارات.

نورا بن هدية: "المكتبة" تترجم إيماننا بأن الكتاب هو العصب المحرّك لنهضة الشعوب

وقالت نورا بن هدية، مدير ثقافة بلا حدود: "إن الكتاب خير جليس في الزمان، فهو العصب المحرّك لنهضة الشعوب، ومن هذه الثوابت انطلقنا في ثقافة بلا حدود نحو تأسيس حالة ثقافية شاملة، نمضي من خلالها للوصول إلى جميع أفراد المجتمع على تنوّع اهتماماتهم، لنؤكد على أن الكتب هي الوعاء الجامع لمختلف الثقافات، ونوافذ تطلّ بنا على عوالم جديدة لم نتعرف عليها من قبل، ولأننا نؤمن بهذا الشيء ارتأينا إلى أن نذهب بالكتاب إلى المجتمع، فالكثير لا يتسنى لهم الوصول للمكتبات، لذا خصصنا مكتبة متنقلة تلبي احتياجاتهم وتسهم في غرس وتعزيز ثقافة القراءة لدى الجميع".

وأضافت: "حققت المكتبة المتنقلة حضوراً كبيراً منذ انطلاقتها في العام 2010، فقد استطاعت أن تقوم بـ 600 زيارة لمختلف أنحاء الإمارات السبع، وصلت بها إلى مختلف المرافق والمؤسسات، ملبية نداء العلم والثقافة التي تشعّ في الإمارة الباسمة، كما أنها نظمت سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة التي تنوّعت ما بين جلسات قرائية وورش عمل، ما يدل على شمولية الغاية التي تمضي في تحقيقها، لنكون بذلك قد تركنا بصمتنا في مسيرة النهضة الحضارية التي تزدهر يوماً بعد آخر في دولة الإمارات".

معايير وضوابط

واهتماماً بنوعية الكتب التي تتربّع على رفوف المكتبة المتنقلة، خصصت إدارة ثقافة بلا حدود حزمة من المعايير العامة التي تتبعها بشأن تحديث وترشيح الكتب التي تقدمها للجمهور، إذ يجب أن يكون الكتاب أو الموسوعة المختارة مؤلفٌ باللغة العربية الفصحى، وحائزُ على جوائز عربية وعالمية، إضافة إلى أن يكون مراعياً في مضامينه القيم العربية والإسلامية، كما تنصّ الضوابط الخاصة بكتب الأطفال على أن يكون الموضوع مشوّقاً، ومناسباً للطفل، ويحتوي على الرسوم والصور، وذو قيمة تسهم في تنمية معرفتهم وثقافتهم.

وتهدف مبادرة "ثقافة بلا حدود"، إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية القراءة والثقافة العامة حيث تسعى إلى ترسيخ اسم إمارة الشارقة كعاصمة للثقافة في دولة الإمارات، من خلال مبادراتها وأنشطتها الثقافية التي تحرص من خلالها على نشر الوعي بتعزيز القراءة باعتبارها المحرّك الرئيس للنهضة الإنسانية.

ونجحت ثقافة بلا حدود في تحقيق إنجاز هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث تمكنت من خلال مبادرة مكتبة لكل بيت، من توزيع42. 366 مكتبة لكل بيت إماراتي في الشارقة، لتشكل بذلك نواة أساسية في تعزيز ثقافة القراءة في نفوس أفراد المجتمع كافة.