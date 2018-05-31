أطفال الشارقة تُعلن أسماء الفائزين بمسابقة "كن مثلي وأفضل 4 "

الشارقة 24:

أعلنت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أسماء الأطفال الفائزين في محور الأسبوع، وهو "الصحة" من المسابقة الرمضانية " كن مثلي وأفضل4"، وأسفرت نتائجها على النحو التالي: فوز الطفلة ريم مجاهد حاج حسين في مجال الفيديو، والطفل محمد إسماعيل إبراهيم فقد فاز في مجال أفضل صورة فوتوغرافية، في حين حققت الطفلة سارة يوسف المرزوقي أعلى نقاط في الإجابة على أسئلة المحور، وجميع الفائزين في المسابقة سيحصلون على آيباد "جهاز لوحي" مقدم من أطفال الشارقة، إلى جانب جوائز قيمة من الجهات الراعية؛ وذلك تشجيعاً لتفاعلهم في المسابقة.

يُذكر أن النسخة الرابعة من المسابقة الرمضانية المخصصة للأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة، من المواطنين والمقيمين، على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى إلى تنمية شخصية الطفل ومشاركته نمط حياته في شهر رمضان الفضيل، وتُسلط الضوء على 5 محاور سلوكية هادفة، وهي: "الصحة، حفظ النعمة، المحافظة على البيئة، التعليم، وصلة الرحم"، وتمنح الأطفال فرصة المشاركة والتفاعل في الجوانب الإبداعية والمعلوماتية من خلال المجالات الثلاثة وهي: "تصوير مقطع فيديو، التقاط صورة فوتوغرافية، والحصول على أعلى نقاط"، وذلك عن واحد من سلوكيات المحور الأسبوعي المخصص للمسابقة عبر الدخول على الموقع الإلكتروني Shjch.seppo.io، وسيتم اختيار 3 فائزين أسبوعياً وفقاً للمجالات الثلاثة من قبل أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة.