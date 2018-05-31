وصفات رمضانية على قنوات "سيدات الشارقة" للتواصل الاجتماعي

الشارقة 24:

بعد نجاحه المميز في الموسم الأول من شهر رمضان المبارك، أطلق نادي سيدات الشارقة الموسم الثاني من برنامج "وصفات رمضان 2018"، بهدف تقديم مزيج من الوصفات والأطباق المحلية والعالمية، بأسلوب تفاعلي مبتكر، وذلك على قناة اليوتيوب و"الانستغرام" و"الفيسبوك" الخاص بالنادي.

ويقدم الشيف ماجد الصباغ، مستشار قسم الضيافة في النادي والحاصل على شهادة ماستر شيف من منظمة الطهاة العالمية، يومياً أطباق رئيسية ووصفات متنوعة، تضيف إلى المائدة الرمضانية أشهى وأشهر الأطباق والحلويات التي تعكس بعض الأطباق المقدمة في مطاعم النادي.

وشهد البرنامج في أولى حلقاته أكثر من 200 ألف مشاهدة، وتفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين، والذين طلبوا من الشيف تقديم وصفات بناءً على رغباتهم، وأعجبوا بالوصفات التي قدمت بطريقة عصرية وسريعة خلال دقيقة واحدة، توفر على المشاهد الكثير من الوقت لمعرفة خطوات الوصفة، وتطبيقها.

ويشارك فريق الضيافة في النادي في مختلف الفعاليات في دولة الإمارات وخارجها، حيث شارك مؤخراً في بطولة أوروبا الشرقية للطهي المقامة في رومانيا بقيادة الشيف ماجد، ونال الفريق 3 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية في البطولة، وقد حصل الشيف ماجد مؤخراً على شهادة ماستر شيف من منظمة الطهاة العالمية، أعلى جهة ممثلة للطهاة في العالم، وهي أول شهادة تمنح لشيف على مستوى الوطن العربي وآسيا وأفريقيا.