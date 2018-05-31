قضايا الشعر النسوي الإماراتي بين الماضي والحاضر

الشارقة 24:

ضمن مجالس الشاعرات في رمضان، التي ينظمها مركز الشارقة للشعر الشعبي بدائرة الثقافة، أقيمت، الثلاثاء، الجلسة الثانية في بيت الشاعرة "تنهات نجد"، بإمارة عجمان، حول "المرأة والشعر" و"قضايا الشعر النسوي الإماراتي"، "الشاعرة في السابق والآن"، وما الذي تغير وهل تعيش عصرها الذهبي كما يقال ؟، وتخللته بعض القراءات الشعرية، بمشاركة الشاعرات: تنهات نجد، كلثم عبد الله، الحصباه، زينب البلوشي، وقدمته الشاعرة مريم النقبي.

أشارت النقبي إلى أن المرأة الإماراتية الشاعرة، وهي تبوح بخصوصيتها وفق رؤيتها الأنثوية للذات والعالم، لا تأمل خندقتها في كهف ضيق أحادي الرؤية، ولا تقبل التهجين، والتنقيص من نصوصها مقابل نصوص ذات قيمة إبداعية أكبر، إنما تحلم بالاختلاف، وبإضافة نوعية للمشهد الثقافي الإماراتي والعربي بل التفوق أحياناً.

والمتابع للمشهد الشعري النسائي في الإمارات، سيجد أن التجربة الشعرية النسائية لم تنفصل عن نظيرتها الرجالية، وظلت نفسها محكومة بشروط إنتاج القصيدة على المستوى الثقافي والاجتماعي، فالشعر الإماراتي لم يتخل عن طبيعته واهتماماته وأغراضه المعروفة، وخضع الشعر النسائي لنفس معايير إنتاج القصيدة والأدب على وجه العموم.

ووجود المرأة في المشهد الشعري الإماراتي، يجعلنا نتساءل عن الكيفية التي تستطيع بها المرأة الشاعرة الإماراتية من الوصول بإبداعها للآخرين، وما هي قضايا الشعر النسوي في الإمارات؟

وقالت الشاعرة تنهات نجد: "الشاعرة في فترة الثمانينيّات كانت تعيش العصر الذهبي في الشعر، حيث كان لها الحضور والتقدير الأكبر، وكانت تتقبل الرأي الآخر بكل رحابة صدر، ومما قاله المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في هذا الشأن: إن ما حققته المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في فترة وجيزة، يجعلني سعيداً ومطمئناً إلى أن ما غرسناه بالأمس بدأ اليوم يؤتي ثماره، ونحمد الله أن دور المرأة في المجتمع بدأ يبرز ويتحقق لما فيه خير أجيالنا الحالية والقادمة".

وأضافت، إن المرأة اثبتت حضوراً علمياً ومعرفياً وأدبياً، لا يقل عن الرجل على مدار التاريخ؛ فمن يستطيع أن ينسى بنت ابن ظاهر التي ظهرت قبل 300 سنة، بسيرة شعبية لا تزال تروى، وقصيدة وحيدة لا تزال محل جدل ودراسة، ومن ينسى عوشة بنت خليفة السويدي، أم الشاعرات في الإمارات، التي حملت شهادة التميّز من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي خاطبها في إحدى قصائده قائلاً:

يا ركن عود الهوى وفنه

شاقني جيلك بالأوصافِ

طيف رويا لي مشجّنّه

شطّ بك والحقك الاتلافِ

ومن ينسى تألق شواعر إماراتيات مثل آمنة بنت علي المعلا، فتاة جلفار، أنغام الخلود، ريف دبي، لميا دبي، همايل، وريانة العود، وكلثم عبد الله، فلم تكن كتاباتهن الشعرية تقليدية بل اتسع بستان الشعر لديهن لأنغام وأغراض شعرية متنوعة وثرية، لقد أثبت الشاعرة الإماراتية حضوراً فاعلاً على الساحة الشعرية، وقدمت كل ألوان الشعر سواء العمودي أو التفعيلة، وحتى الشعر الحر، كما شاركت الرجل في مناظرات شعرية كثيرة، وألقت تنهات مجموعة من القصائد منها قصيدة "يا بلادي":

يا بلادي يا إمارات الحنين

فيك زايد حب لو تحت الكفن

أربعينك ماهي أية أربعين

أنتِ تاجٍ يلبسه راس الزمن

ابتدئ بالشعر في مدحك منين

وانت كل شاعر يشوفك ينفتن

في بلادي نحمد الله مرتين

نعمة الإسلام وبلاد الأمن

وأضافت كلثم عبد الله: "لعل الوعي بالذات هو أبرز قضايا المرأة في الوقت الحالي، لأنها هي القضية الأساسية التي تميز الكتابة النسوية عما سواها من الكتابات، وإن الوعي بالذات الأنثوية لدى الشاعرة جعلها تطرح ذاتها للآخر بوضوح وواقعية، واعتقد أن الشاعرة الإماراتية نضجت تجربتها الإبداعية، وتخلصت من ضغوط النقاد والقراء والمجتمع، واستفادت من تجارب الإبداع النسوي الخليجي والعربي والعالمي، ومن ثم تمكنت من معالجة كثير من الهموم الأنثوية بكثير من الجرأة، وكثير من الوعي، وأنشدت قصائد وطنية وروحانية ووجدانية منها قصيدة بعنوان "فكر":

ابا اخط فكر يحيرك يا رفيع الذوقً

مقرٍّ لنا... اخطيت رقمه وعنوانه

شرا الناس أنا مخلوق ومن عز أنا مخلوق

ودايم مزوني في ذرى المجد هتانه

كسيت الفرح ثوب الفرح زاهيٍ مرتوق

من الغيم ثوبه وامتزركش بمرجانه

أنا فوق وطموحي وعزمي كذلك فوق

تسميت باسمي.. لكن الروح سلطانه

وأكدت الحصباة ضرورة أن تكتب المرأة الإماراتية الشاعرة قصيدتها كامرأة وتؤنث اللغة، والمعنى، والخطاب، وتصنع لنفسها لغة تليق بخلجاتها، ودفقها؛ ففي خصوصيتها قوتها، حتى يتثنى لها أن تثبت نفسها كذات فاعلة، وأنه بإمكانها البوح كوسيلة حسية لفتح علاقات وجدانية، وأن تصرخ لا أستطيع أن أكتب إلا كامرأة بما أن لي شرف كوني امرأة، وقرأت مجموعة من القصائد، منها قصيدة بعنوان "هذا المساء":

هذا المسا اللي جمع لمة أحباب

ردد صداها الليل بأحلى المواويل

ليلة جميلة نفحها عود وأطياب

ومقنده شقرى بها البن والهيل

لي ذوقها جنه وسفرجل وعناب

يضوي سناها مثل ضي القناديل

واتلبست من صافي الود جلباب

وفيها القصايد تمتطي صهوة الخيل

وقالت البلوشي: "أهم مشكلة ثقافية تواجه الشاعرات، هي أن المرأة المثقفة أو الشاعرة تظل تبحث عن ذاتها؛ لأن المجتمع يعتبر شعرها الذي يعبر عما بداخلها الأنثوي، خروجاً على عادات المجتمع، ولكي تعبر المرأة عن نفسها، سلكت مسلك الحيلة حتى تظهر بمظهر يتوافق مع المجتمع، ومع ذلك استطاعت أن تعبر عن مشاعرها وأحاسيسها بكل صدق، والمرأة تعبر كذلك عن قضايا المجتمع؛ فهي ليست ثانوية كما يعتقد البعض، وتحتاج للدعم من المجتمع حتى تبرز على الساحة؛ فالمجتمع عادة هو خير داعم، ويجب أن تتغير نظرته تجاه الأديبة أو الشاعرة، وينظر فقط لإنتاجها وإبداعها".

وأضافت: "فالشاعرة المبدعة، يمكنها بكل تأكيد أن تقدم مختلف الالوان الشعرية دون استثناء، فهناك شاعرات يكتبن القصيدة العمودية وأخريات التفعيلة، أيضاً ازداد عدد الشاعرات اللائي اتخذن قصيدة النثر وسيلة للتعبير عن تجاربهن، وهناك شاعرات أبدعن في قصيدة الومضة، وهي قصيدة التكثيف الشديد والتلميح الأشد حيث تكون فيها مساحة المُصرَّح به أقل بكثير من مساحة المسكوت عنه، وقد انتشر هذا النوع من الشعر ليواكب متطلبات العصر السريع في كل مناحيه ويواكب تقنيات التكنولوجيا، التي تميل للاختصار والإيجاز في نقل المعلومة والخبر، وألقت قصائد وجدانية واجتماعية منها قصيدة بعنوان "الجرح الأقشر":

‏ينقدني الكبريا وانقاد واختارك

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لوّمتك وما حفلت اللي يلومونك

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مسموح.. لو ما تقدم زايف أعذارك

‏لا تعتذرلي مدامك غالي امبونك

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كل عام والجرح الأقشر منك يتبارك

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كل عام وانت تخون وما أقدر أخونك