"بينالي الشارقة" ينظّم مزاداً فنياً خيرياً للأطفال اللاجئين الخميس

الشارقة 24:

تحت شعار "القلب المعطاء"، تنظم اللجنة المنظمة لبينالي الشارقة للأطفال، بالتعاون مع مطعم "بيبر فيغ" بالشارقة مزاداً فنياً خيرياً صامتاً، لدعم الأطفال اللاجئين في مخيم الزعتري عبر مؤسسة القلب الكبير، وذلك في مقر المطعم يومي الخميس والجمعة 31 مايو و1 يونيو، عند الساعة 9 مساءً، حيث يعرض البينالي 40 لوحة من إبداعات الأطفال الذين تأهلوا لدورته الخامسة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 5 أعمال فنية لأشهر حلويات "بيبر فيغ".

ويتماشى تنظيم المزاد، الذي يصاحبه إقامة ورش عمل فنية للأطفال الزوّار، مع رؤية ورسالة بينالي الشارقة للأطفال الذي تنظمه "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الهادفة إلى دعم القضايا الخيرية والإنسانية، ومشاركة الجهات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، حيث شارك البينالي في نوفمبر الماضي بالدورة التاسعة من معرض "فن أبوظبي"، ونظّم مزاداً عرض فيه 64 عملاً فنياً للبيع من إبداعات الأطفال، خصص ريعه لدعم الأطفال اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن عبر بوابة مؤسسة "القلب الكبير".

كما نظّم البينالي مزاداً فنياً خيرياً في فبراير الماضي في "ذا ورك شوب" بدبي، عرض خلاله 65 عملاً فنياً، من إبداعات الأطفال، ذهب ريعه بالكامل لمصلحة كل من مؤسسة القلب الكبير، بهدف دعم الأطفال اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن، وجمعية دار البر الخيرية في دبي.

وشارك في النسخة الخامسة من "بينالي الشارقة للأطفال"، التي حملت شعار "عالم كبير بحدود خيالك" 785 طفلاً وطفلة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أطفال لاجئين في مخيم الزعتري بالأردن، وأطفال أيتام من "دار زايد الخير للأيتام" في جزر المالديف، حيث قدموا أمام الجمهور 376 عملاً فنياً، في 3 فئات هي البيئة، والتصاميم المعمارية، والفنتازيا والواقع.