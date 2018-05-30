"الوسطى من الذيد" تبرز جماليات التراث وقصص الأجداد في رمضان

الشارقة 24:

حرصاً على إثراء تجربة مشاهديها ومستمعيها بالمعرفة والمتعة، تعرض قناة الوسطى من الذيد، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، خلال شهر رمضان المبارك، باقة متنوعة من البرامج الاجتماعية، والدينية، والترفيهية، وبرامج المسابقات، التي تعزز رسالة القناة في تقديم محتوى إعلامي يجمع بين الماضي الأصيل، وحداثة الفكر والعلم والبناء المجتمعي.

وتتضمن دورة الأعمال الرمضانية 5 برامج تعرض على شاشة قناة الوسطى من الذيد، طيلة أيام الشهر، تشمل المجلس الرمضاني الشعبي "فريج البدو"، والبرنامج الديني "تأملات كونية"، وبرنامج "بقعة" الذي يروي قصص الأجداد، وبرنامج طهي الأكلات الشعبية "زاد البدو" ومسلسل "وعد الغريب".

وقال سعيد راشد الكتبي، مدير قناة الوسطى من الذيد بالوكالة: "بذل فريق القناة جهوداً كبيرة على مدار الأشهلا الماضية لاختيار المواد الإعلامية التي تعرضها الوسطى من الذيد خلال شهر رمضان الفضيل، وأفضت هذه الجهود إلى الخروج بحزمة برامجية متنوعة ومتميزة، تضع التراث والتقاليد في جوهرها، لتضم البرامج الدينية والثقافية والعلمية والترفيهية والاجتماعية، وتشكل خيارات تناسب ذائقة المشاهدين، كباراً وصغاراً، وتعود عليهم بالفائدة والمتعة".

وأضاف الكتبي: "في ضوء استراتيجيتنا القائمة على التنوّع والابتكار، تبنّت القناة في اختيارها للدورة البرامجية الجديدة مفاهيم التخصصية والانتقائية في البرامج، تماشياً مع رؤية المؤسسة الهادفة إلى تطوير المحتوى الإعلامي ليصبح أداة فاعلة في تعزيز الروابط الأسرية، وتقديم أعمال قيّمة وهادفة تبرز معالم ومقومات إمارة الشارقة، إذ تبحث مجمل برامج الوسطى من الذيد في الواقع الاجتماعي للمنطقة، وتناقش القضايا الدينية، وتقدم وصفات لأشهى المأكولات الإماراتية، بما يسهم في تعزيز الوعي العام وغرس القيم النبيلة لدى أفراد المجتمع".

فريج البدو

يعتبر برنامج فريج البدو الذي يبث يومياً في تمام الساعة 11 مساءً، بمثابة مجلس رمضاني يتناول الواقع الاجتماعي والتراثي في المنطقة الوسطى من حيث العادات والتقاليد، عبر استقبال نخبة من الضيوف والمسؤولين وأبناء المنطقة، إلى جانب متخصصين في المجالات الثقافية والدينية والصحية وغيرها.

ويقدم البرنامج من خلال ركن "حصن شريعة الذيد" قوانين الذيد قديماً، ويقدم من خلال ركن "نسمع ما قالوا" مواضيع جديدة يومية تتناول تاريخ المنطقة وحاضرها، بالإضافة إلى وجود ركن مخصص للمرأة، يتضمن أهم ما يخص المرأة من مهارات وأنشطة ووصفات لعدد من الأكلات الشعبية والحرف التقليدية.

وفي نهاية كل حلقة يطرح البرنامج سؤالاً للجمهور حول معنى المفردات الإماراتية القديمة، حيث يمكن للجمهور الإجابة على السؤال بإرسال رقم الإجابة الصحيحة عبر رسالة نصية إلى البرنامج، فيما يتم الإعلان عن اسم الفائز في اليوم التالي عبر حساب قناة الوسطى من الذيد على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

تأملات كونية

برنامج ديني تعرضه "الوسطى من الذيد" يومياً ويتناول علاقة الدين بالعلم والحياة، ويناقش العديد من القضايا الدينية المختلفة التي تواجهها المجتمعات المسلمة خلال شهر رمضان الفضيل، كما يتطرق إلى الأسئلة التي تدور في ذهن المسلم، مثل "كيف يكون الإنسان ذاكراً وشاكراً لله ومتفكراً في نعمه؟"، بالإضافة إلى الحديث عن طرق التعبد والتأمل، والسبل التي تضع المسلم على طريق العبادة الصحيح.

برنامج بقعة

تعرض شاشة قناة الوسطى من الذيد يومياً خلال الشهر برنامج "بقعة" بحلة جديدة في الشكل والمضمون، حيث يتناول البرنامج في كل حلقة إحدى بقاع المنطقة الوسطى، من خلال ذاكرة الأجداد وكبار المنطقة.

مسلسل وعد الغريب

يأتي مسلسل "وعد الغريب" يومياً على شاشة الوسطى من الذيد، ليتناول قصة المستشرق الإنجليزي روبرت نيومان وعلاقته الوثيقة بالبادية والصحراء العربية، منذ قدومه من بريطانيا إلى الصحراء العربية، وإعجابه بتقاليد القبائل، وعاداتهم ونمط حياتهم البدوي، ويترجم المسلسل رواية كتبت عام 1916 لمستشرق بريطاني زار الصحراء العربية، كتب عنها الكثير وبالأخص عن العادات والتقاليد التي تميّز طبيعة الحياة البدوية.

زاد البدو

خصّت شاشة "الوسطى من الذيد" الأكلات الشعبية في الإمارات بحصة من برامجها، إذ يقدم برنامج "زاد البدو" في 30 حلقة تعرض يومياً في رمضان، مختلف أنواع الأكلات الشعبية التي تزخر بها مائدة أهل البادية، وتستعرضها للمشاهدين بصورة جاذبة تجمع بين البساطة والحداثة، وتقدم من خلالها النصائح بشأن هذه الأكلات الصحية وطرق تحضيرها.