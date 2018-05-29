نادي الذيد يختتم مسابقته الرمضانية ويكرم الفائزين

الشارقة 24:

احتفل نادي الذيد الثقافي الرياضي خلال أمسية رمضانية نظمها بمقره، بالفائزين في مسابقة الذيد الرمضانية للقرآن الكريم في دورتها الـ 11.

وجرى تنظيم الحفل بعد أن شهدت مسابقة القرآن الكريم لنادي الذيد الثقافي الرياضي هذا العام، والتي نظمت بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة تطوراً كبيراً، وازدياداً في أعداد المشاركين من أبناء المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة للمشاركة فيها، ليصل عدد المشاركين إلى 270 مشاركاً خلال التصفيات التي استمرت أكثر من شهرين.

بدأ الحفل الذي قدمه الدكتور حمود خلف سالم مدير النادي بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم للمشارك راشد سيف الطنيجي، بعدها قدم خليفة سلطان الجاري أمين السر العام بنادي الذيد كلمة حول المسابقة، ثم ألقى سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي كلمة أشاد بالتعاون مع مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية في تنفيد المسابقة، إلى جانب توافد العشرات من المشاركين في منافساتها وبمستوى الحفظة في كافة أجزاء وفروع المسابقة، واستعرض بن هويدن أعداد المشاركين في الجائزة وعددهم 270مشاركاً من المنتسبين لحلقات المنطقة الوسطى.

بعدها ألقى صالح بالليث الطنيجي مدير مكتب مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بالمنطقة الوسطى كلمته، وجه فيها الشكر لنادي الذيد على تنظيمه السنوي للمسابقة القرآنية، وأشار إلى التطور الذي رافق المسابقة منذ انطلاقتها وبمستوى المشاركين وازدياد أعدادهم.

كما تم على هامش المسابقة تكريم سعادة راشد المحيان لنيله جائزة العمل التطوعي وجهوده في خدمة المجتمع.

ثم قام عيسى هلال الحزامي يرافقه سالم بن هويدن بتكريم الفائزين الخمسة الأوائل في مختلف فروع المسابقة وهم فئة جزء وجزأين وأربعة أجزاء وعشرة أجزاء وعشرون جزءاً، وتكريم أعضاء لجنة التحكيم من مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة، والمشايخ المحفظين.

وشمل التكريم من لجنة التحكيم غالي سيدي رضوان عبد السلام، وخير الله عليان، ورضوان عبد السلام، وياسر السيد غريب، ومحمد حسين، وفي فئة جزأين للمواطنين حل بالمركز الأول سهيل خليفة عبيد بن حرابه، وفي فئة أربعة أجزاء للمواطنين حل بالمركز الأول عبيد سالم بن حليس.

كما جرى تكريم أولياء الأمور الحفظة المميزين بجانب تكريم فئة حافظ القرآن الكريم وهم أحمد الشتيوي عبد المعين، وإبراهيم نمار، وزبير عبد الحكيم، وعبد الوهاب عبد الرزاق، وفي فئة عشرة أجزاء فاز بالمركز الأول محمد عبد الرحمن محمد عبد الرشيد، وفي فئة 20 جزءاً حل بالمركز الأول محمد صهيب عبد الغفور.

حضر الحفل عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، وحميد عبد الله الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وصالح بالليث الطنيجي مدير مكتب مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بالمنطقة الوسطى، ومصبح بالعجيد الكتبي رئيس نادي مليحة الثقافي الرياضي، والدكتور رشاد محـمد سالم مدير جامعة القاسمية، وخليفة سلطان الجاري أمين السر العام بنادي الذيد، وخليفة مبارك دلموك رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد، والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد، ولفيف من وجهاء المنطقة الوسطى شخصيات المنطقة، والمشاركون وأولياء أمورهم.