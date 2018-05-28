برامج ثقافية ومسلسلات خليجية عبر أثير "إذاعة الشارقة"

الشارقة 24:

تخصص إذاعة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، حزمة متنوعة من البرامج الدينية والثقافية والمجتمعية والترفيهية، التي تراعي ذائقة الجمهور، طيلة شهر رمضان الكريم، ضمن مواكبة إعلامية تهدف إلى إثراء ذائقة المستمعين ورفدهم بالمعلومة والفائدة.

وتثبت إذاعة الشارقة حضورها الإعلامي عبر باقة متميّزة من الأعمال الدينية والاجتماعية إلى جانب حزمة من أحدث المسلسلات الخليجية من إنتاجها لنخبة من ألمع نجوم الدراما المحلية والعربية، كما تخصص على مدار اليوم طيفاً من برامج المسابقات التفاعلية التي تهدف من خلالها إلى اثراء المخزون المعرفي للجمهور، فضلاً عن كوكبة من البرامج التي تسلط الضوء على الركائز التراثية التي يتمتّع بها المجتمع الإماراتي خلال الشهر الفضيل.

حزمة من البرامج الدينية تنير الأثير

وتتميز باقة البرامج الدينية بتنوّع لافت في المضمون، حيث يستعرض برنامج "الختمة الرمضانية" الذي يبث يومياً عقب صلاة العصر، حلقة ترتيل قرآنية مباشرة من مسجد النور بالشارقة، ينقلها الشيخ المقرئ شيرزاد عبد الرحمن بصحبة روّاد المسجد، حيث يستمع إلى تلاوة المصلين ويصححها مباشرة، في ورد يومي يكمل من خلاله ختمة كاملة لكتاب الله مستهدفاً جميع الفئات العمرية.

إلى جانبه تقدم الإذاعة برنامج "شريعة النور" المتخصص في الإفتاء، أحد أهم برنامج الإذاعة، الذي يستضيف مجموعة من العلماء والمفتين، وأساتذة من جامعة الشارقة، الذين يتطرقون إلى الحديث عن مواضيع فقهية تفيد المستمعين خلال الشهر الفضيل.

وبدوره يستعرض برنامج "الريح المرسلة" في عامه السابع، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، الصفات الإنسانية لنبي الله محمد "عليه الصلاة والسلام"، كنموذج يحتذى للعمل الإنساني، ليكون البرنامج بمثابة بوابة لعمل لخير، حيث يتيح المجال أمام المستمعين للتبرع عبر الرسائل النصية القصيرة، بما يرسخ قاعدة متكاملة من العمل الخيري طيلة الشهر.

ويزخر برنامج "من وصايا الوحيين الشريفين" بالوصايا العظيمة التي تستمد قيمتها من الله سبحانه وتعالى، ومن نبيه "عليه الصلاة والسلام"، حيث يقدّم للمستمع طيفاً روحانياً من الرسائل الدينية الفضيلة، إلى جانبه يقدم برنامج "كنوز دينية" توضيحات وأفكار حول السنن النبوية الغائبة عن أذهان المسلمين بما يختص بمجالات العبادة والمعاملات الإنسانية والآداب وغيرها، في دعوة نبيلة لإحياء هذه السنن والتقيد بها بشكل مبسط تناسب المستمع ويأتي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور فيصل الهاشمي.

وتعاونت إذاعة الشارقة هذا العام ولأول مرة مع الشيخ عبد الرحمن صاهود الظفيري في إعداد وتقديم برنامج "أطايب الكلم"، والذي يتناول مختارات من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لأخذ الفوائد والعبر منها، وعرضها بأسلوب عصري يستفيد منه المستمعين.

وكما جهزت إذاعة الشارقة فواصل إيمانية تبث من بعد الأذان لمدة 15 دقيقة تعرض أهمية الصلاة وفضلها وكيفية الخشوع، كما تعرض على مدار اليوم خلال الشهر الفضيل فواصل إذاعية لأهم الفتاوى الرمضانية.

برامج اجتماعية متكاملة

وعلى صعيد البرامج الاجتماعية تقدم الإذاعة حزمة متكاملة من البرامج التي تستهدف الفئات المجتمعية كافة وتناقش قضاياها، حيث ينقل برنامج "الأثير"، أحد أبرز برامج الإذاعة، المستمعين الذاهبين إلى أعمالهم الصباحية نحو أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، ويجوب معهم عوالم مختلفة لا تخلو من الأجواء الإيمانية والروحانية التي تتناسب مع قيمة الشهر الفضيل، إلى جانب البرنامج المميز "الخط المباشر" الذي يعتبر همزة وصل بين المستمعين والمشاهدين من جهة والمسؤولية من جميع أنحاء الدولة من جهة أخرى، الذي يستمر خلال الشهر بذات القوة والموضوعية.

وعلى صعيد برامج المسابقات، تخصص الإذاعة برامج "خلكم ويانا" الذي يبث على الهواء مباشرة من مسرح بلدية مدينة الشارقة في عامه السابع، وينقل أجواء تنافسية لا تخلو من المتعة والترفيه والمعلومات المفيدة، حيث تجمع المسابقة موظفي دوائر حكومة الشارقة، ليخوضوا غمار منافسات على أسئلة تتراوح موضوعاتها بين الاجتماعية، والثقافية، والتراثية، وغيرها، إضافة إلى تخصيص لحلقات خاصة للجمهور في نهاية الأسبوع للمشاركة، وفي ذات السياق يقدم برنامج "رصيدك بيدك" مع الإعلامية مريم الشحي "أم سالم" جولة ممتعة من الربح والمنافسة المتاح لجميع المستمعين في تمام الساعة 2:35 ظهراً بتوقيت الإمارات يومياً.

برامج قصيرة ترفد المستمعين بالفائدة

وعلى صعيد البرامج المسجلة القصيرة، تقدم الإذاعة برنامج "قصص الشعوب" في قالب حكائي درامي مبسط يقدم قصصاً من تاريخ الأدب العربي لاستخلاص الحكمة والعبرة منها، وذلك من خلال حوار يجمع بين شخصيتي "شهرزاد" و"شهريار"، وبتقديم رعد أمان، إلى جانبه تقدم الإذاعة البرنامج الدرامي "هذا خلق الله" الذي يمزج بين الدراما والثقافة والدين ويتناول مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، ليبرز عظمة الخالق فيما أبدع، فضلاً عن مواكبة أحدث اكتشافات العصر، ويأتي من إعداد منى صقر، وأداء شريف سباق، ومعتز صقر، وإخراج هيمن زكريا.

برامج ثقافية وتاريخية مليئة بالمضامين والجماليات

وتقدم الإذاعة باقة متنوعة من البرامج الثقافية والتاريخية، حيث تستعرض طيلة الشهر الفضيل برامج "عيش وشوف"، الذي يستعرض عادات وتقاليد الشعوب وأهم ما يميز البلدان حول العالم، كما تقدم برنامج "فروقٌ لغوية"، الذي تهدف من خلاله إلى إظهار الفوارق اللغوية والدلالية للكلمات من خلال جولة في المعجم، كما تقدم البرنامج الصحي "صحتك مسؤوليتك" الذي يسلط الضوء على أهم العادات الصحية والسلبية وكيفية الوقاية منها، كما تقدم برنامج "أجراس القلب" الذي بث رسائل مجتمعية إيجابية بشكل يومي، وبرنامج "مطبخ FM" الذي يقدم أسرع الوصفات وطرق صنعها لربات البيوت.

مسلسلات إذاعية مع أبرز نجوم الخليج

وللمرة الأولى، تقدم الإذاعة خلال الشهر الفضيل باقة من الأعمال الدرامية الإذاعية من إنتاجها لنخبة من الممثلين المحليين والخليجيين، حيث تقدم المسلسل الإماراتي "عليش وخريش" الذي تدور أحداثه في إمارة الشارقة ومعالمها، وتسرد حياة عليش، شاب أعزب يقرر أن يأتي من بلده البحرين إلى الشارقة كي يعثر على فرصة عمل بصحبة أخيه خريش فيتعرض للعديد من المشاكل والمواقف بقالب كوميدي لا يخلو من المتعة، ويأتي المسلسل من تأليف جمال السميطي، وإخراج حسين الأنصاري، وبطولة علي الغرير، وخليل الرميثي ومروان عبد الله صالح و عائشة عبد الرحمن و جمال السميطي.

كما أنتجت الإذاعة المسلسل الدرامي "سوالف وعلوم"، الذي يطرح القضايا المجتمعية بقالب تراجيدي وكوميدي بهدف التنبيه على الأخطاء التي تقع من جانب البعض والتأكيد على الجوانب الإيجابية لدى البعض الآخر، لإيصال الفائدة والعبرة إلى جميع أفراد المجتمع، وهو من تأليف وإخراج سيف عدران، وبطولة مرعي الحليان، وإبراهيم سعيد، وسالم سعيد، ومريم سلطان، وجمال السميطي.

كما تبثّ الإذاعة مسلسلاً مخصصاً للصغار وأولياء الأمور بشكل درامي مبسط، "حمد وحمده"، الذي تدور أحداثه حول شخصيتين رئيسيتين يتعرضان لمواقف يومية متنوعة، ويهدف البرنامج الحواري التفاعلي إلى تعزيز المواقف الإيجابية لدى الأطفال والتنبيه للمواقف السلبية والتحذير منها، مع التأكيد على الدور التربوي للوالدين والمدرسين، ويأتي المسلسل من تأليف هاني الطمباري، وإخراج سيف عدران ومن بطولة كل من محمد الكشف، وبدرية العلي، وعبد الله حسن، وطيف حسن.

وعلى امتداد أيام الشهر الفضيل، تبث الإذاعة البرنامج الدرامي التوعوي "حيلهم بينهم" الذي يتناول مجموعة من القضايا المجتمعية في قالب كوميدي تثقيفي مثل احترام العمالة الوافدة، وبر الوالدين، وحب الوطن وعمي الشرطي، وغيرها من المفاهيم المجتمعية الإيجابية، وهو من تأليف وإخراج جمال السميطي، وبطولة سعيد سالم ومرعي الحليان وصوغة وهناء الزرعوني.