هونج كونج تكشف عن لوحة العام الذهبي لبيكاسو

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت دار سوذبيز للمزادات عن لوحة للفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو في هونج كونج، وذلك قبل موسم مبيعات سوذبيز الصيفي في لندن.

اللوحة، التي تحمل اسم "جولدن ميوز" وتصور ماري تيريز والتر، كشف عنها لأول مرة منذ 20 عاماً، ويقدر أن تبلغ قيمتها نحو 45 مليون دولار.

ورسم بيكاسو اللوحة عام 1932، وهو العام الذي يشار إليه في عالم الفن بأنه عام العجائب بالنسبة للفنان الإسباني.

وقال أوجاست أوريبه نائب رئيس مجلس إدارة دار سوذبيز في الأميركتين، إن ذلك العام هو بمثابة العام الذهبي بالنسبة لبيكاسو، مضيفاً أن لوحاته في تلك الحقبة أو في ذلك العام بالتحديد كانت أكثر هدوءاً وشغفاً ورقة.

وعرضت اللوحة في هونج كونج إلى جانب مجموعة من الروائع الفنية الهولندية والفلمنكية الأخرى، وذلك قبل أن تنقل إلى لندن لعرضها للبيع هناك في 19 من يونيو المقبل.