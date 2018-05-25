نجوم الشاشة الصغيرة يطلون على قنوات وإذاعات "الشارقة للإعلام"

الشارقة 24:

تعرض قنوات وإذاعات مؤسسة الشارقة للإعلام، خلال شهر رمضان المبارك، باقة منوعة من المسلسلات العربية والخليجية الدرامية والتاريخية، التي تقدمها مجموعة مميزة من أبطال ونجوم الشاشة الصغيرة، ضمن أجواء من الترفية والمتعة التي تناسب الأسرة العربية بجميع فئاتها العمرية.

وتقدم كل من قناة الشارقة، وإذاعة الشارقة، وقناة الشرقية من كلباء، وقناة الوسطى من الذيد، 12 مسلسلاً محلياً وعربياً، انطلاقاً من حرصها المستمر على تقديم أعمال جديدة وحصرية، تطل على محبي وعشاق الدراما والكوميديا، ضمن قفزة نوعية وحضور قوي ومتميز في عالم الفن والإبداع، على مستوى القنوات والإذاعات في المنطقة العربية.

قناة الشارقة

وكشفت قناة الشارقة عن أبرز المسلسلات التي تقدمها طوال الشهر الفضيل، حيث تبث المسلسل المصري "قانون عمر"، الذي يتناول قصة عمر، مهندس مكافح وعلى خلق، يعول أمه المريضة ويعمل في مركز صيانة، وينطلق العمل ببطولة نخبة من الفنانين وهم حمادة هلال، وحسن عبد الله، ومحسن منصور، وليلى حسين، وإسلام جمال، وفتوح أحمد، ولقاء سويدان، وإيهاب فهمي، ومصطفى أبو سريع، وإيمان العاصي، وحجاج عبد العظيم، وتأليف فداء الشندولي، وإخراج أحمد شفيق.

ويجسد المسلسل السوري "عطر الشام" في جزئه الثالث فترة العشرينيات في دمشق، حيث يتناول الحياة الاجتماعية في تلك المرحلة، وما حدث أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، من خلال قصص وحكايات مشوقة تجمع بين الشهامة والحب والصراع بين الخير والشر.

وتدور أحداث المسلسل الخليجي "مع حصة قلم"، حول امرأة تنسى ما يدور حولها طوال الوقت، ما يضطرها لأن تحتفظ بورقة وقلم لتدوين أبرز الأمور، وينطلق العمل ببطولة حياة الفهد، ومشاري البلام، ويعقوب عبد الله، وحسين المهدي، وإخراج مناف عبد الله.

ويعرض المسلسل التاريخي "هارون الرشيد" الصراع الذي عاشه هارون الرشيد عندما استدعاه أخوه "الهادي" لكي يعزله، لولا تدخل والدته "الخيزران"، ويبرز المسلسل الصراعات التي كانت تدور في القصر وما حوله، وآفاق الحضارة التي شهدتها فترة حكم هارون الرشيد.

إذاعة الشارقة

للمرة الأولى، تبث إذاعة الشارقة مجموعة من المسلسلات الإذاعية من إنتاجها، تضم المسلسل الخليجي التراثي "عليش وخريش"، الذي تدور أحداثه في إمارة الشارقة ومعالمها، ويأتي المسلسل من تأليف جمال السميطي، وإخراج حسين الأنصاري، وبطولة كل من علي الغرير، وخليل الرميثي، ومروان عبد الله صالح، وعائشة عبد الرحمن، وجمال السميطي.

أما المسلسل الدرامي "سوالف وعلوم"، فيطرح القضايا المجتمعية بقالب تراجيدي وكوميدي بهدف التنبيه على الأخطاء التي تقع من جانب البعض والتأكيد على الجوانب الإيجابية لدى البعض الآخر، لإيصال الفائدة والعبرة إلى جميع أفراد المجتمع، وهو من تأليف وإخراج سيف عدران، وبطولة مرعي الحليان، وإبراهيم سعيد، وسالم سعيد، ومريم سلطان، وجمال السميطي.

وخصصت الإذاعة المسلسل الدرامي "حمد وحمدة" للأطفال وأولياء الأمور، حيث يقوم على شخصيتين رئيسيتين هما حمد وأخته حمده، وتحصل لهما مواقف يومية متنوعة، ويبرز المسلسل المواقف الإيجابية منها ويحذر من المواقف السلبية.

قناة الشرقية من كلباء

وتقدم قناة الشرقية من كلباء المسلسل الخليجي "المواجهة"، وتدور أحداثه حول عدد من القضايا الاجتماعية التي تعيشها الفنانة "شجون" التي تعاني من مرض يسمى الجاثوم أثناء نومها، وتعتمد هذه الأحداث على مزيج من المشاعر والتساؤل والحيرة والفرح والحزن بالإضافة إلى إبراز الجانب الاجتماعي في علاقات الأسر الخليجية وارتباطها مع بعضها البعض.

كما تبث "الشرقية من كلباء" المسلسل الخليجي "عطر الروح"، الذي يتحدث عن عالمة نفسية ملهمة تم إيقافها عن ممارسة المهنة من قبل المحكمة قبل 20 سنة، وحرمت من مزاولة العمل الوحيد الذي تجيده، وهو التعامل مع النفس الإنسانية، وتتصاعد أحداث المسلسل وتدخل "عطر" في متاهة من العلاقات الإنسانية المتشابكة، والتغيرات الحادة في حياتها وحياة أسرتها.

ويتابع مشاهدو قناة الشرقية تفاصيل حياة السيدة كادي، في مسلسل بعنوان "روتين"، حيث يروي المسلسل قصة كادي التي تعيش روتين الحياة في منزل والدها وزوجته، ولا تشعر بالأمان وتزاول عملها في البنك كالمعتاد، وفجأة يظهر سيف في حياتها ويمنحها الحب الذي تفتقده ضمن خطة يرسمها ليستأثر بوديعة شخص يتأرجح بين الحياة والموت.

وتحت عنوان "رحيم" يعيش مشاهدو القناة قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال، وتهريب الدولارات، يتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، مع تشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

قناة الوسطى من الذيد

وتعرض قناة الوسطى من الذيد يومياً خلال شهر رمضان المبارك، مسلسل "وعد الغريب"،الذي يتناول قصة المستشرق الإنجليزي روبرت نيومان وعلاقته الوثيقة بالبادية والصحراء العربية، منذ قدومه من بريطانيا إلى الصحراء العربية، وإعجابه بتقاليد القبائل، ونمط الحياة البدوي، ويترجم المسلسل رواية كتبت عام 1916 لمستشرق بريطاني زار الصحراء العربية، كتب عنها الكثير وبالأخص عن العادات والتقاليد التي تميز طبيعة الحياة البدوية.