"مرشدات الشارقة" يتعرفن على "قيم زايد" ببرنامج "فخرنا"

الشارقة 24:

انطلاقاً من حرصها على تنمية وصقل مهارات منتسباتها، في شتى المجالات، وتقديم كل ما هو جديد ومفيد لهن، نظمت مفوضية مرشدات الشارقة برنامج "فخرنا"، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تحت شعار "القائد زايد"، مستهدفةً به المرشدات من 12-15 عاماً، والمرشدات المتقدمات من 16-18 عاماً، اللاتي نلن شارة "عالم الإرشاد"، بعد نجاحهن في إكمال البرنامج بنجاح.

وهدف البرنامج الذي تضمن المبيت، إلى صقل وبناء المهارات القيادية لدى الفتيات المنتسبات للمفوضية، بما يسهم في تأهيل جيل من المواطنات الرائدات القادرات على شغل المناصب والأدوار القيادية بكفاءة وفاعلية، واستعرض البرنامج التجربة القيادية الرائدة لمؤسس دولة الاتحاد، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واشتمل البرنامج على مجموعة من التدريبات العسكرية، التزمت المرشدات من خلالها بالضوابط والأدبيات العسكرية كالاستيقاظ باكراً، وتنفيذ التعليمات، وطهي طعامهن بأنفسهن، كما اشتمل على محاضرات تربوية تناولت حزمة من المواضيع بينها بر الوالدين، والعمل التطوعي، وغيرها من المواضيع.

وصرحت شيخة عبد العزيز الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "نسعى في مفوضية مرشدات الشارقة، إلى بناء وتعزيز المهارات القيادية لدى فتياتنا، مستخدمين في ذلك الأساليب الممتعة والمشوقة والمبتكرة، ويأتي تنظيمنا لبرنامج فخرنا في هذا السياق وتماشياً مع عام زايد 2018، لا سيما وأنه يأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر على تنظيم برنامج "القائد زايد"، في مارس الماضي، حيث تأتي كل هذه البرامج تماشياً مع رؤيتنا الرامية إلى تزويد فتياتنا بكل الأدوات والمهارات، التي من شأنها أن تسهم في بناء جيل متمكن من الفتيات المؤهلات للانخراط في الحياة العامة، والمساهمة في استكمال مسيرة التنمية المستدامة".

وخضعت 50 مرشدة، ومرشدة متقدمة، خلال برنامج "فخرنا" لحزمة من البرامج التدريبية في تطوير الذات، اكتسبن من خلالها مهارات القيادة والريادة، وتعرفن عبرها على الرؤية القيادية الثاقبة التي تحلى بها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدروس المستفادة منها، والخصائص والسمات التي جعلت منه، قائداً ناجحاً ومؤثراً، كما تضمن البرنامج مجموعة من المسابقات والألعاب التفاعلية، فضلاً عن حزمة من الورش المتخصصة من بينها ورشة "اتخاذ القرار وتحديد الأهداف"، التي تعرفت المشاركات من خلالها على طرق وأساليب صناعة القرار الناجح.