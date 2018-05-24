نورة الكعبي تفتتح معرض جناح الإمارات في بينالي البندقية

الشارقة 24 – وام:

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، يوم الخميس، معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات المشارك في الدورة الـ16 للمعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية، تحت شعار "الحياة ما وراء العمران الشاهق".

وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، مهام المفوض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، بدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

ويسلط المعرض الضوء على الروابط الممتدة بين البيئة العمرانية والحياة اليومية البسيطة في الإمارات، عبر سلسلة من الصور والرسومات الفنية والخرائط والمجسمات ثلاثية الأبعاد.

وقالت سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان مؤسس "مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان" في تصريح لها بهذه المناسبة: إن الجناح الوطني لدولة الإمارات نظم منذ المشاركة الأولى في بينالي البندقية عام 2009، سلسلة من المعارض التي غطت مجموعة واسعة من الأطياف الثقافية بداية من الموضوعات التاريخية، وصولاً إلى المحطات المعاصرة ما أسهم في رسم ملامح وتعزيز المشهد المعماري المتطور في دولة الإمارات.

حضر افتتاح، فعاليات معرض الجناح الوطني الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وسعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وسعادة عبد الله حسن الشامسي قنصل عام دولة الإمارات في ميلانو، وأنغيلا مجلي المديرة التنفيذية لدى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان.

وقالت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في تصريح لها بهذه المناسبة: إن معرض "الحياة ما وراء العمران الشاهق" يأتي ونحن نحتفي بعام زايد ليعيد إلى الأذهان رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مؤسس دولة الإمارات التي ارتكزت على قناعة راسخة، بأن احتياجات المواطنين والمقيمين وبث أجواء السعادة في أرجاء المجتمع محور أساسي في جهود التنمية الحضرية في الدولة.